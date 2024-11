Torniamo in mood di aggiornamenti dopo numerose fasi di intervallo per quanto riguarda WhatsApp. Essa ha in mente grandi piani per quanto riguarda il filtrare chat in un modo davvero particolare.

Aggiornamento che porta con se delle nuovissime novità che puntano sempre a migliorare la stessa applicazione.

WhatsApp, arrivano aggiornamenti?

Dopo una recente fase di test che è iniziata direttamente a metà ottobre, la stessa app di messaggistica ha voluto introdurre una novità molto interessante per i dispositivi iOS. Un aggiornamento che riguarda il filtrare le chat attraverso liste personalizzate.

Una nuova funzione confermata anche da WhatsApp la quale permette ai vari utenti la creazione di categorie specifiche per organizzare le chat individuali e i gruppi. Una funzionalità che sicuramente semplificherà di molto la ricerca delle eventuali chat.

Continuando su questo tipo di discorso il nuovo aggiornamento permette agli utenti di creare delle nuove liste dalla scheda delle chat tramite un pulsante ideato proprio per questa funzionalità. Dopo, il click aprirà un’interfaccia molto semplice nella quale è possibile aggiungere contatti individuali o eventuali gruppi.

Dopo aver creato il tutto, ogni singola lista si trasforma automaticamente in un filtro che si posiziona nella parte superiore della scheda chat di WhatsApp. Per fare un esempio se si va a creare la lista “Colleghi”, successivamente si potrà visualizzare solo le conversazioni che sono reputate di lavoro.

Una parte molto importante la fa anche la privacy di WhatsApp, dove le liste sono private e visibili esclusivamente all’utente che le va a creare. Oltre a questo esse possono essere modificate o eliminate in ogni momento direttamente dalle impostazioni dell’app.

La funzionalità in questione è attualmente in fase di distribuzione graduale, la quale non è menzionata nel changelog ufficiale di Apple Store. Quest’ultima sarà con molta probabilità disponibile per tutti gli utenti iOS nelle prossime settimane che dovranno venire.