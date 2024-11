Il rollout di Android 15 sta prendendo velocità e diverse aziende iniziano a distribuire l’aggiornamento ai loro dispositivi. Google ha rilasciato Android 15 per i suoi telefoni Pixel ed ora anche altri produttori Android stanno facendo lo stesso. Vivo, ad esempio, ha recentemente aggiornato il suo X Fold 3 Pro, battendo Samsung, che ha rinviato l’aggiornamento della One UI 7 all’anno prossimo. Invece, OnePlus si unisce al gruppo con il rilascio della OxygenOS 15 per il OnePlus 12.

Le novità

OnePlus ha annunciato che i modelli OnePlus 12 stanno ricevendo l’aggiornamento stabile OxygenOS 15 in Nord America, India, ed Europa e in quasi tutte le altre regioni in cui il telefono è disponibile. L’annuncio è stato una sorpresa, visto che il programma Open Beta per il OnePlus 12 è stato lanciato solo di recente in molti luoghi. OnePlus ha spiegato che l’aggiornamento è arrivato prima del previsto, probabilmente per restare al passo con Vivo, che ha iniziato a distribuire Android 15 ai suoi dispositivi di punta all’inizio di questa settimana.

Il rollout sta avvenendo in modo graduale e chi non ha ancora ricevuto l’aggiornamento dovrebbe vederlo comparire nel corso di questa settimana. OxygenOS 15 introduce una serie di miglioramenti, tra cui un pannello di impostazioni rapide rinnovato, nuovi controlli del “limite di carica”, avvisi in tempo reale e più opzioni di personalizzazione per l’Always On Display. Le funzioni AI promesse da OnePlus prima del lancio, però, non sono state incluse in questo aggiornamento. Secondo quanto riportato dalla stessa azienda, queste funzioni di intelligenza artificiale “sono ancora in fase di test e verranno integrate nelle versioni future entro la fine del mese”.

Le considerazioni finali e le prospettive future

Infine, OnePlus 12 è il primo modello a ricevere la versione stabile di Android 15, ma gli altri dispositivi della gamma OnePlus non resteranno indietro per molto tempo. Nella timeline della OxygenOS 15 Open Beta, OnePlus ha annunciato che il OnePlus 12R sta già ricevendo la beta in alcune regioni. Anche altri modelli, come il OnePlus Open e il OnePlus Pad 2, riceveranno la beta entro la fine del mese, mentre il OnePlus 11 e alcuni modelli di fascia intermedia dovrebbero riceverla a entro dicembre. Al momento, non è chiaro quando questi telefoni riceveranno l’aggiornamento stabile della OxygenOS 15, ma gli utenti possono aspettarsi di vederlo arrivare nell’arco di poco tempo.