Google TV, il sistema di streaming del colosso di Mountain View, amplia le sue funzionalità. In che modo? Ebbene, introducendo un’importante novità per la condivisione dei contenuti tramite la sua app mobile. Mentre la piattaforma principale si aggiorna regolarmente per smart TV, Chromecast e altri dispositivi, GoogleTV su smartphone non aveva ancora ricevuto cambiamenti rilevanti. Con l’ultimo aggiornamento, però, gli utenti possono ora condividere link diretti a film e serie TV tramite un unico e semplice pulsante. Grazie a qui sarà possibile scambiarsi facilmente consigli sui contenuti.

Google TV: condivisione immediata, ma visione limitata

Disponibile sia su Android che su iOS, il pulsante dedicato alla condivisione è collocato nella parte superiore dell’interfaccia dell’applicazione. Cliccando su di esso, si apre un menu. Quest’ ultimo consente di scegliere il mezzo di condivisione preferito per inviare un link diretto al contenuto selezionato. In questo modo, Google facilita l’esperienza social sulla piattaforma. In più consente agli utenti di scoprire nuovi titoli su consiglio di amici e conoscenti.

Per aprire il link condiviso, l’altra persona però deve avere installato Google TV sul proprio dispositivo. Qualora l’app non sia presente, il link porterà il destinatario alla pagina del Play Store o AppStore per poterlo scaricare. Se si apre da un computer, invece, si viene indirizzati al sito web della piattaforma. È importante ricordare che questa nuova funzione consente la condivisione del titolo, ma non del contenuto stesso. Di conseguenza, chi riceve il link deve avere un abbonamento valido oppure acquistare il film o la serie per poterla visualizzare.

Questa novità riflette la volontà di Google di rendere l’esperienza sulla sua piattaforma TV sempre più interattiva e basata sulle preferenze personali. Pur mantenendo invariate le logiche di accesso ai contenuti a pagamento. Insomma, grazie a questo aggiornamento, si amplia notevolmente la possibilità di scoprire nuovi contenuti in modo semplice e rapido.