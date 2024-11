Come ovvio che sia Google si occupa di rilasciare aggiornamenti costanti per tutti gli smartphone appartenenti alla sua famiglia, compresi gli ultimi arrivati, i Pixel 9, per i quali l’aggiornamento non è ancora arrivato, nonostante ciò però il changelog è già a disposizione di tutti gli utenti grazie all’operatore mobile americano Verizon, quest’ultimo ha infatti rilasciato sul proprio sito ufficiale l’elenco con tutti i cambiamenti apportati per gli smartphone di Google che non è certamente piccolo, sebbene quest’ultimo non include l’introduzione di nuove funzionalità, bensì l’arrivo di tantissime correzioni che ovviamente sono coerenti con l’età relativamente giovane dei dispositivi che li espone dunque ad una maggiore presenza di errori, tutto nella norma e prevedibile.

Il changelog

Vediamo dunque insieme l’elenco delle novità introdotte con il prossimo aggiornamento in arrivo:

Aggiornamento con le più recenti patch di sicurezza per il device Android

Risolto un problema legato al range bluetooth in alcune situazioni specifiche

in alcune situazioni specifiche Risolto un problema relativo all’inclinazione della fotocamera durante lo zoom tra obiettivi diversi in determinate condizioni

Risolta una problematica che in determinate situazioni impediva l’attivazione della luminosità adattiva

Eliminato un problema che si verificava alcune volta quando di cliccava il tasto per la chiusura della tastiera

Miglioramenti generali alla stabilità e alla fluidità in alcune transizioni durante l’utilizzo dell’interfaccia utente

Risolta un problematica che portava in alcune circostanze alla presenza a display di alcuni puntini bianchi lampeggianti

L’arrivo anticipato del changelog probabilmente è legato ad un mismatch temporale tra Verizon e Google, quest’ultima probabilmente ha programmato e poi posticipato l’arrivo degli updates, Verizon invece deve aver seguito la data prefissata inizialmente rilasciando le info senza notare che dell’update non c’era traccia, infatti al momento non è ancora arrivato, ovviamente ciò non è altro che una semplice anticipazione curiosa per gli appassionati che sono impazienti di conoscere le novità in arrivo.