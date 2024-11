L’applicazione più utilizzata senza alcun dubbio all’interno di ogni telefono Android e il Play Store di Google, quest’ultimo è assolutamente indispensabile dal momento che consente il download di tutte le altre applicazioni che utilizziamo all’interno del nostro smartphone, dalle semplici applicazioni di utility fino alle app più utilizzate in tutto il mondo come i social network.

Ovviamente essendo il Play Store un’applicazione di Google gode anch’esso di tutti gli update che l’azienda si occupa di introdurre mese dopo mese per migliorarne le funzionalità e l’intuiti d’uso, ovviamente dopo i vari aggiornamenti arrivati per le altre applicazioni adesso è il turno di quest’ultima che sta vedendo l’introduzione di una nuova sezione tra le varie già presenti all’interno della piattaforma.

Sezione per i giochi installati

All’interno del Play Store è stata recentemente introdotta nell’ultima versione beta disponibile una sezione dedicata ai giochi già installati all’interno del nostro smartphone che dobbiamo ancora utilizzare o abbiamo recentemente utilizzato, quest’ultima dunque mostrerà i giochi che rispettano questi requisiti consentendoci letteralmente di continuare ad utilizzarli con un semplice clic, probabilmente si tratta di una piccolezza che però insieme a tutte le altre fa la differenza, Google infatti è maniaca di precisione e si occupa di integrare tutto il necessario per rendere l’esperienza d’uso completa e facile per tutti gli utenti.

Ovviamente, trattandosi di una funzionalità ancora in fase di elaborazione e test e non è detto che quest’ultima arriverà in via definitiva all’interno del Play Store, nonostante ciò però è altamente probabile che vedremo in futuro un rilascio globale graduale per gli utenti che piano piano inizieranno a notare l’arrivo di questo nuovo menu all’interno del Play Store, non rimane dunque che attendere le decisioni di Google.

Semplicemente tutto ciò che dovete fare è semplice semplicemente attendere per poi notare la comparsa di questa nuova opzione all’interno del Play Store presente sul vostro smartphone.