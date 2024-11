Se siete degli appassionati di videogiochi e di informatica allo stesso tempo, sicuramente non potrete non conoscere la divertente gag che ruota attorno a Doom, la community appassionata di modding infatti si diverte a far girare il titolo storico su qualsiasi dispositivo immaginabile, non a caso il videogioco è stato visto funzionare su calcolatrici, orologi, frigoriferi e qualsiasi tipologia di prodotto dotato di un processore in grado di seguire una stringa di codice.

Ebbene l’elenco di dispositivi sui quali la community è riuscita a far girare Doom ora verrà allargata includendo anche Nintendo Alarmo, sveglia prodotta solo qualche settimana fa dall’azienda giapponese e che ora può eseguire Doom, grazie al lavoro di un modder chiamato GaryOderNichts.

Eseguibile e giocabile

Tramite un video pubblicato su YouTube, l’utente ci mostra come il titolo sia giocabile tranquillamente sul piccolo display presente nella sveglia il personaggio sia facilmente controllabile tramite la manopola posta sulla parte superiore e i pulsanti laterali utilizzati per sparare, l’utente ha però specificato che non è ancora disponibile il supporto audio.

L’utente X in questione aveva effettivamente annunciato qualche giorno fa su X di aver trovato il modo di collegare una USB alla sveglia digitale di Nintendo in modo da fargli eseguire un codice personalizzato, ovviamente quel codice non poteva che essere Doom, il quale dopo vari tentativi ha iniziato a girare perfettamente senza nessun tipo di problema.

Per chi non lo sapesse comunque il prodotto in questione è una sveglia rilasciata lo scorso 10 ottobre da parte di Nintendo che consente di accedere a numerose funzioni sonore, quest’ultima è infatti dotata di 35 sveglie tratte da cinque differenti giochi in Nintendo, tra i quali spiccano Zelda, Super Mario e tanti altri ancora.

Nel caso voleste cimentarvi nell’impresa, l’utente in questione è condiviso tutti i file necessari per poter procedere all’esecuzione di Doom.