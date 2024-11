TMobile ha raggiunto un nuovo record mondiale nella velocità di upload su rete mobile. Riuscendo a stabilire un primato di 2,2 Gbps sulla propria rete 5G standalone (SA). Questo traguardo, conseguito al SoFi Stadium di Los Angeles, ha coinvolto tecnologie avanzate di Ericsson. Ma ha anche messo in evidenza il potenziale della rete standalone progettata per il 5G, in contrasto con le reti LTE modificate per supportarne le funzionalità. Grazie alla tecnologia New Radio Dual Connectivity (5GDC), utilizzata nel test, TMobile è riuscita a unire le frequenze di media banda a 2,5GHz con quelle mmWave. Creando così le condizioni ideali per ottenere questa velocità.

TMobile: collaborazioni strategiche e scelte tecnologiche

Rispetto alle reti LTE potenziate, quelle standalone, come quella di TMobile, sono nate per sfruttare pienamente le capacità del 5G. Parliamo di maggiore velocità, capacità elevata e latenza ridotta. La velocità di download è stata a lungo l’indicatore di riferimento per le reti mobili. Ma il record di TMobile sottolinea anche l’importanza delle attività di upload per garantire migliori esperienze interattive con una connessione stabile. Caratteristiche indispensabili durante eventi con un grande numero di partecipanti e situazioni ad alta intensità di dati.

Il test al SoFi Stadium ha potuto vantare della collaborazione con partner tecnologici come Ericsson e Qualcomm. Per incrementare la velocità di upload, TMobile ha destinato il 60% delle risorse della banda mmWave alla trasmissione dati in uscita. Un aumento rilevante rispetto all’uso tipico, che si aggira intorno al 20%. In più, il test ha impiegato un dispositivo con il modem Qualcomm Snapdragon X80 5G Modem-RF System, dimostrando il contributo di queste tecnologie per l’ avanzamento del settore 5G.

Con milioni di visitatori durante eventi sportivi e concerti, lo stadio si è rivelato un ambiente ideale per mettere alla prova la capacità della rete. La maggiore velocità di upload non solo migliora l’esperienza di pubblico, ma rappresenta anche un vantaggio per le troupe di produzione. Le quali possono caricare contenuti in alta definizione per le trasmissioni in diretta. Mårten Lerner di Ericsson ha evidenziato come questo traguardo rafforzi l’affidabilità e la qualità della rete 5G. Consentendo a TMobile di raggiungere oltre 330 milioni di persone grazie alla sua copertura nazionale. Insomma, con queste innovazioni, TMobile si conferma in prima linea nel settore della connettività e nell’offerta di esperienze digitali avanzate su scala nazionale.