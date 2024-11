Amazon raccoglie nuove offerte speciali e le mette a disposizione di un pubblico sempre più ampio, come nel caso della piastra per capelli Remington, che viene proposta al pubblico attuale ad uno dei prezzi migliori di sempre.

Il modello è una pressoché classica piastra per capelli, che presenta 10 impostazioni di temperatura differenti, possono essere scelte tra 150 e 230 gradi, sulla superficie un piccolo display LCD, dove vedere lo stato attuale, e la possibilità di utilizzarla solo ed esclusivamente se collegata ad un presa di corrente (non dispone di una batteria). Il rivestimento ceramico è di alta qualità, con cheratina e olio di mandorle, molto bella ed elegante anche la colorazione stessa.

Solo con il canale Telegram dedicato ad Amazon potete avere ogni giorno le migliori offerte ed anche i codici sconto in regalo gratis.

Amazon: le nuove offerte arrivano sulla piastra per capelli

Una piastra per capelli così economica la stavamo aspettando davvero da tanto tempo, infatti il modello che potete trovare elencato nel nostro articolo può essere acquistato dal pubblico a soli 24,99 euro, con un risparmio del 55% rispetto al valore originario di 55 euro. Acquistatela al seguente link.

Le funzioni a cui gli utenti possono accedere sono molteplici, si parte dal riscaldamento rapido, che permette di utilizzare la piastra in soli 15 secondi, con funzione turbo boost, ma anche spegnimento automatico dopo 60 minuti, ed una lunghezza della piastra di 110 millimetri. All’interno della confezione è possibile trovare una piccola custodia che facilita il posizionamento e l’alloggiamento della stessa, mentre il manico è perfettamente snodabile, migliorando notevolmente l’ergonomia generale. Il peso, nel caso in cui foste interessati all’acquisto, è di 440 grammi, cifra più che allineata con gli standard del settore, non appesantendo in modo eccessivo l’utilizzatore stesso.

Per maggiori informazioni in merito vi invitiamo ad aprire il link inserito poco sopra, dove troverete tutto ciò che vi potrebbe servire.