Sony è azienda poliedrica, capace di mettere a disposizione del pubblico tantissimi prodotti di ottima qualità, sia in ambito lavorativo, che gaming. Tra questi troviamo, oltre alle più classiche console, anche accessori che ne amplificano il valore e l’usabilità quotidiana, come ad esempio il monitor da gaming Sony Inzone M3.

Il modello in questione presenta una diagonale da 27 pollici, con risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel), e soprattutto un refresh rate elevato, pari a ben 240Hz. Quest’ultima caratteristica è fondamentale, soprattutto in ambito gaming, per godere di una maggiore fluidità in fase di gioco, in aggiunta ad un tempo di risposta ridotto, pari a 1 millisecondo, e la presenza nella parte posteriore di un connettore HDMI 2.1, il che permette appunto di raggiungere oltretutto un frame rate elevato.

Collegatevi subito al canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, sono disponibili codici sconto gratis, le offerte migliori e prodotti in regalo.

Sony Inzone M3: il monitor da gaming in promozione su Amazon

Il monitor da gaming Sony Inzone M3 avrebbe un prezzo di listino abbastanza elevato, se considerate che a tutti gli effetti costa 699 euro. Come sempre più spesso accade, tuttavia, Amazon è corsa direttamente in nostro aiuto, con lo sconto del 57%, applicato in automatico nella pagina ufficiale, per arrivare così a poter spendere solamente 302,29 euro. L’ordine è da effettuare direttamente qui.

Ottima è la connettività fisica con una uscita video, due porte HDMI e ben 5 porte USB, le sue dimensioni sono complessivamente standardizzate, infatti raggiungono 24,8 x 61,5 x 47,9 centimetri, con un peso complessivo che si aggira attorno ai 6,8kg. La base di appoggio è composta da tre parti, un grande asse centrale, e due piccoli piedini laterali, a formare un design atipico e quasi mai visto prima d’ora, ma comunque distintivo e decisamente soddisfacente. La sua versatilità permette, tra le varie cose, di controllare ad esempio due PC in contemporanea, sfruttando una singola postazione.