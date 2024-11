Nei giorni scorsi, WindTre ha dato il via a una nuova promozione chiamata “Regala la tua stessa offerta,” dedicata a un gruppo selezionato di clienti mobili. Questa iniziativa consente a chi ha già attiva l’offerta GO 200 XXS 5G Easy Pay, di regalare la stessa tariffa a un amico o parente. Il passaggio all’ operatore però sarà possibile solo se proviene da alcuni operatori specifici, come Iliad, Fastweb, e altri gestori virtuali. Per chi non lo sapesse, la promo prevede minuti illimitati, 50 SMS e 200GB di traffico internet in 5G. Tutto ciò a soli 4,99€.

I dettagli della GO 200 XXS 5G Easy Pay di WindTre e vantaggi per i nuovi clienti

L’operazione si svolge tramite un codice-coupon inviato da WindTre agli attuali clienti via SMS. Chi lo riceverà potrà attivare la medesima offerta presso un negozio di vendita autorizzato entro un mese. Il coupon rappresenta dunque un’interessante occasione di risparmio per chi decide di aderire a questa soluzione, mantenendo un prezzo super vantaggioso. Possiamo quindi affermare che ci troviamo di fronte ad una vera e propria promozione “operator attack”. Proprio per la possibilità di condividerla con conoscenti che effettuano la portabilità.

La promozione GO 200 XXS 5G Easy Pay, come detto, offre chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS mensili, e 200GB di dati in 5G. Questo piano, oltre a garantire un costo di attivazione gratuito per chi mantiene la SIM attiva per 24 mesi, include anche l’accesso ai servizi di reperibilità. Oltre che la segreteria telefonica gratuita e la rete5G. Per garantire l’accesso alla rete, è necessario però un dispositivo compatibile. Invece, per quanto riguarda la copertura, attualmente riesce a coprire il 97,10% della popolazione.

Il codice coupon, disponibile solo per una nuova attivazione di SIM con richiesta di portabilità, può essere utilizzato anche dallo stesso cliente per attivare una nuova linea. In più, chi sottoscrive l’offerta GO 200 XXS potrà beneficiare di opzioni accessorie come “Più Sicuri Mobile,” a pagamento ma disattivabili liberamente. In Europa, il piano include il roaming gratuito per chiamate e SMS e una parte del traffico dati. L’iniziativa risulta quindi interessante per chi vuole risparmiare, ma anche per chi desidera una rete 5G con copertura estesa, soprattutto nelle principali città italiane.