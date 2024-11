Il progetto italiano di portafoglio digitale, IT Wallet, è entrato nella seconda fase della sua sperimentazione, ampliando il numero di partecipanti a 250.000 cittadini. Dopo un primo avvio riservato a 50.000 utenti selezionati, ora la platea si estende. Ciò con l’obiettivo di coinvolgere una fetta maggiore di popolazione nella fase di test. IT Wallet, disponibile attraverso l’app IO, permette di ottenere in formato digitale documenti importanti. Come la patente, la tessera sanitaria e altri ancora. Per partecipare, è necessario scaricare l’ultima versione dell’app IO e avviare la procedura guidata all’interno della sezione “Portafoglio”.

IT Wallet: crescita e sicurezza, un futuro ambizioso in Italia

Gli utenti potranno autenticare e utilizzare i documenti digitali in modalità sicura e legalmente valida. Tale progetto rappresenta un passo importante per semplificare la gestione dei documenti personali, in quanto la necessità di versioni cartacee. La sperimentazione attualmente prevede una partecipazione su invito, ma è solo l’inizio. Il Ministero dell’Innovazione ha già annunciato una terza fase il 20 novembre con un milione di partecipanti. Fino a un’apertura nazionale che avverrà per il 4 dicembre.

Il futuro di IT Wallet prevede l’inclusione di un numero sempre più alto di documenti. Durante il 2025, infatti, si aggiungeranno la carta d’identità e certificati come la tessera elettorale e i titoli di studio, ampliando notevolmente le possibilità d’uso. L’obiettivo ultimo è creare un sistema integrato e conforme agli standard europei, con l’adozione dell’EUDI Wallet prevista per il 2026. Questo renderà ITWallet una piattaforma riconosciuta a livello comunitario, in grado di consentire l’accesso a servizi digitali anche fuori dall’Italia.

In tema di sicurezza, il contenuto di IT Wallet è protetto da crittografia e i dati sono condivisi solo con Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per l’autenticazione dei documenti. La protezione della privacy è una priorità assoluta del progetto. Anche per rispondere a dubbi di chi teme possibili violazioni di dati. Con il tempo, la piattaforma punta a diventare un sistema completo e sicuro per la gestione digitale dei documenti di ogni cittadino.