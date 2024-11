Negli ultimi giorni, l’operatore telefonico WindTre ha lanciato una promozione dedicata a un gruppo di clienti selezionati. Si tratta di una soluzione che consente ad una persona di regalare la propria offerta GO 200 XXS 5G Easy Pay ad un parente o amico. Gli abbonati a questo piano, che prevede un costo di 4,99€ al mese, riceveranno un SMS con un codice coupon da condividere. Così daranno la possibilità a una persona cara di passare a WindTre mantenendo le stesse condizioni. Chiunque voglia utilizzare il coupon deve però provenire da operatori specifici come Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri operatori virtuali. Questa promozione si distingue come “operator attack”. Ovvero una strategia con cui l’ azienda cerca di attrarre nuovi utenti dai principali operatori concorrenti attraverso un’offerta competitiva e mirata.

WindTre: dettagli della promo GO 200 XXS 5G Easy Pay e ulteriori vantaggi

Il codice, una volta ricevuto, deve essere utilizzato entro 30 giorni, presentandolo in un punto vendita WindTre per attivare una nuova SIM con richiesta di portabilità. Ogni coupon è univoco e può essere associato soltanto a un nuovo numero.

L’offerta GO 200 XXS 5G Easy Pay include ogni mese minuti illimitati verso tutte le reti, 50 SMS e 200GB di dati in 5G. Tutto ciò al prezzo di 4,99 euro al mese tramite il sistema di addebito Easy Pay. Il cliente non dovrà sostenere spese di attivazione se mantiene l’offerta attiva per 24 mesi. Nel caso di interruzione anticipata, sarà però tenuto a pagare il costo rimanente dell’attivazione. Oltre alla possibilità di navigare su rete5G in aree coperte, sarà possibile usufruire di servizi aggiuntivi. Come il “Ti ho cercato” e la segreteria telefonica, senza costi ulteriori.

WindTre consente anche l’utilizzo dell’offerta in roaming UE, con tariffe di extrasoglia per i dati. La promozione prevede inoltre l’attivazione automatica di opzioni di sicurezza “Più Sicuri Mobile” a partire da 0,99€ al mese, disattivabili in qualsiasi momento. Ma non è tutto. In quanto i piani GO5G includono anche la possibilità di abbinare la promo “Luce & Gas” per clienti convergenti. Essa rappresenta un’opportunità per clienti e rivenditori interessati a un pacchetto di servizi ad ampio raggio e a costi contenuti. Detto ciò, tutti gli altri dettagli della promozione, insieme alle specifiche sui costi e sulle modalità di attivazione, sono disponibili sul sito ufficiale di WindTre.