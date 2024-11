Google Jarvis compare improvvisamente sotto forma di estensione AI

Una breve apparizione sul Chrome Web Store ha rivelato l’esistenza di Jarvis, la nuova estensione di intelligenza artificiale di Google. Nonostante il rilascio accidentale, la descrizione dell’estensione ha scatenato subito la curiosità degli utenti, alimentando discussioni online.

Descritta come “un compagno utile che naviga il web per te”, Jarvis sembra destinato a diventare un supporto avanzato per gestire attività ripetitive, come prenotazioni e acquisti online. Anche se i dettagli sono ancora pochi, l’apparizione di Jarvis segue di poco le prime indiscrezioni su Project Jarvis, lasciando pensare che Google potrebbe presto introdurre questa innovazione al pubblico.

Potrebbe Jarvis essere un’evoluzione dell’Assistente Google?

In un certo senso, Jarvis potrebbe rappresentare il prossimo passo dell’assistente virtuale di Google. L’estensione è stata progettata per analizzare schermate e interpretare il contesto, utilizzando il modello AI Gemini 2.0 per comprendere cosa fare. Simile a strumenti come Apple Intelligence, Jarvis è pensato per eseguire operazioni quotidiane senza richiedere input continui da parte dell’utente.

Immagina di poter lasciare a Jarvis il compito di svolgere compiti noiosi: l’estensione si occuperà di esplorare i siti web e completare le attività più ripetitive. Questo potrebbe cambiare il modo in cui affrontiamo le azioni più semplici e farci risparmiare tempo prezioso.

Disponibilità e funzionalità

Alcuni utenti sono riusciti a scaricare l’estensione Jarvis, anche se al momento non funziona. La disponibilità effettiva di Jarvis sembra essere legata all’uscita di Gemini 2.0, prevista per il prossimo mese. Solo allora Jarvis potrà diventare operativo, permettendo agli utenti di sfruttare le sue capacità di automazione.

Un nuovo modo di interagire con il web

Questa fuga di notizie ha generato molta attesa. Google sembra puntare a trasformare Jarvis in un compagno digitale che potrebbe rivoluzionare la nostra esperienza online. Al momento, però, ci resta solo da aspettare e navigare in modo tradizionale. Con Jarvis in arrivo, Google conferma la sua ambizione di rendere la tecnologia sempre più intelligente e in grado di semplificare la nostra vita digitale.