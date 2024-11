Nintendo ha lanciato una novità esclusiva per i suoi utenti. Si tratta di NintendoMusic. Ovvero un’app disponibile su Android e iOS per ascoltare le colonne sonore dei videogiochi più famosi. Disponibile soltanto per chi possiede un abbonamento a NintendoSwitch Online, offre un vasto catalogo musicale con brani provenienti dai giochi più iconici. Come “The Legend of Zelda”, “Super Mario”. Ma anche “Animal Crossing” e “Splatoon”. Include infatti una serie di playlist curate e organizzate in base ai videogame, ai personaggi o alle atmosfere.

Un’esperienza unica per gli abbonati a Nintendo Switch-Online

Un aspetto innovativo è che, grazie all’integrazione con il proprio account sarà possibile personalizzare l’esperienza di ascolto in base ai gusti di ognuno. In più sarà possibile nascondere le tracce dai giochi non ancora completati. Così da evitare spoiler indesiderati. Tra le opzioni interessanti vi è anche la possibilità di ascoltare i brani offline e di riprodurli in loop fino a 60 minuti. In modo da usarli, ad esempio, come sottofondo musicale.

Nintendo Music è già disponibile per l’ installazione su App Store e Google Play. In più per chi non ha ancora l’abbonamento a Switch Online, è possibile usufruire di una prova gratuita di sette giorni. L’abbonamento, dal costo annuale di 19,99€, garantisce l’accesso alla piattaforma musicale. Ma offre anche altri vantaggi per i giocatori di Switch. Ma non è tutto. Nintendo sta anche ampliando continuamente il catalogo di brani presenti. In modo da rendere l’app una risorsa in continua evoluzione per gli appassionati.

Nintendo Music è dunque un passo importante nella valorizzazione delle celebri colonne sonore dei giochi. Un progetto nato per far rivivere agli utenti le emozioni dei videogiochi anche fuori dal contesto di gioco. In contemporanea a tutto ciò è stato anche rilasciato Alarmo. Quest’ultima è un’app di sveglia personalizzata con suoni ispirati ai giochi, che include anche una funzione per monitorare il sonno. Insomma, con NintendoMusic, la famosa azienda punta quindi a consolidare la propria presenza nel settore delle app musicali, offrendo una nuova esperienza ai sugli utenti più fedeli.