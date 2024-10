Mentre ci avviciniamo al lancio della serie Samsung Galaxy S25, previsto per il primo trimestre del 2025, sempre più dettagli stanno emergendo grazie a indiscrezioni e fughe di notizie. Tra le ultime informazioni trapelate ecco improvvisamente arrivare delle immagini delle pellicole protettive per il display ma non solo: sono infatti sopraggiunte anche delle unità di prova in alluminio che rivelano le dimensioni precise dei tre modelli che saranno Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra.

Samsung sembra proseguire con il suo approccio di design minimalista per i modelli Galaxy S25 e S25+, ma il Galaxy S25 Ultra si distinguerà probabilmente per un cambiamento significativo: gli angoli saranno arrotondati, segnando una nuova direzione stilistica per la gamma Ultra.

Samsung Galaxy S25 Series: le dimensioni sono state rivelate, eccole qui

Secondo quanto riportato nelle ultime ore, il prossimo Galaxy S25 avrà dimensioni di 146,94 x 70,46 x 7,25 mm, dunque uno spessore ridotto rispetto ai 7,6 mm del Galaxy S24. Il Galaxy S25+ misurerà 158,44 x 75,79 x 7,35 mm, anche qui lo spessore sarà inferiore rispetto ai 7,7 mm del modello precedente.

Infine, il Galaxy S25 Ultra avrà dimensioni di 162,82 x 77,65 x 8,25 mm, con uno spessore ridotto rispetto agli 8,6 mm del Galaxy S24 Ultra e una larghezza leggermente inferiore, probabilmente dovuta alla riduzione delle cornici. Secondo quanto riportato fino a questo momento, ci sarà anche un’altra novità: il display sarà completamente piatto, senza alcuna curvatura. Il modello Ultra quindi potrà beneficiare di molte più pellicole protettive per il display ma concederà anche un altro vantaggio: si potranno evitare tantissimi tocchi accidentali. Per quanto riguarda la restante parte delle informazioni trapelate fino a questo momento, c’è poco altro da dire. Al momento le voci sembrano essere indirizzate verso un processore Snapdragon 8 Gen 4 (o Elite), anche se qualcuno vocifera del nuovo chip di MediaTek, il Dimensity 9400 che potrebbe essere implementato a bordo delle versioni minori.