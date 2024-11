L’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di sfidare la concorrenza, in particolare i nuovi operatori telefonici virtuali. In questi ultimi giorni sono state infatti rese disponibili svariate offerte di rete mobile estremamente interessanti ed attivabili ad esempio da chi proviene dai rivali ho Mobile e Noitel. Ci sono proposte un po’ per tutti i gusti, a basso costo e con tanti giga per navigare. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

TIM sfida i rivali con le nuove offerte a basso costo e con tanti giga

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM ha sfidato apertamente i suoi competitors, rendendo disponibili all’attivazione svariate offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura sono infatti offerte di tipo operator attack, quindi attivabili da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali.

Una di queste offerte è quella denominata TIM Wonder New. Quest’ultima è rivolta a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dai rivali ho Mobile e Noitel. Nello specifico, il bundle dell’offerta include ottime mese fino a 50 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G. Oltre a questo, nel bundle sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri.

Il costo che gli utenti dovranno sostenere in questo caso sarà pari a 9,99 euro al mese. Tra le nuove offerte proposte, c’è poi quella denominata TIM Power Iron Web New. Quest’ultima è rivolta in questo caso a tutti i nuovi clienti che effettueranno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, NTMobile e altri operatori virtuali. Nello specifico, in questo caso, gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati validi anche in questo caso per navigare con connettività 5G. Il bundle includerà poi sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. In questo caso, gli utenti dovranno sostenere un costo di soli 6,99 euro al mese.