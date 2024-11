L’operatore telefonico Iliad ha da poco aggiornato il suo catalogo di offerte mobile. In particolare, l’operatore ha chiuso la disponibilità dell’offerta denominata Iliad Flash 150. Al suo posto, l’operatore ha però deciso di non scontentare gli utenti. È infatti tornata disponibile un’altra super offerta di rete mobile, ovvero Iliad Giga 120. Anch’essa include ogni mese una grande quantità di giga per navigare. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Iliad, ritorna la super offerta di rete mobile Iliad Giga 120

In questi ultimi giorni è stato aggiornato il catalogo di Iliad ed è tornata disponibile una delle super offerte mobile dell’operatore telefonico. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Iliad Giga 120. Quest’ultima ha preso dunque il posto dell’offerta mobile Iliad Flash 150, la cui disponibilità è terminata da poche ore.

Gli utenti potranno comunque essere soddisfatti. La nuova offerta in questione è infatti sempre super conveniente. Nello specifico, nel bundle Iliad Giga 120 include ogni mese fino a ben 120 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G e al 4G+. L’offerta include poi come sempre anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Nonostante il bundle dell’offerta sia comunque ricco, gli utenti che la attiveranno dovranno sostenere un costo di soli 7,99 euro al mese. Oltre a questo, l’operatore telefonico Iliad ha poi prorogato il resto del suo catalogo di offerte. Tra queste, continua infatti ad essere disponibile anche la super offerta mobile Iliad Giga 180. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione ogni mese addirittura fino a 180 GB di traffico dati validi questa volta per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Il costo che gli utenti dovranno sostenere, in questo caso, sarà pari a 9,99 euro al mese e saranno sempre inclusi anche minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri.