Microsoft sta esplorando l’introduzione di un nuovo tipo di abbonamento per Microsoft 365. Quest’ultimo includerebbe Copilot e la sua suite di strumenti basati su intelligenza artificiale. Il prezzo di tale opzione risulterebbe superiore rispetto a quelle attualmente disponibili. Al momento, la fase di test è limitata a pochi mercati selezionati. Tra cui Australia, Nuova Zelanda, Singapore. Taiwan e Thailandia. Non è da escludere che presto Microsoft preveda di estendere l’opzione anche ad altri mercati. Tra cui anche quello europeo.

Microsoft annuncia un nuovo abbonamento per l’AI

Al momento, Microsoft 365 è disponibile in due opzioni di abbonamento. Il piano Family, che permette di condividere la sottoscrizione con fino a sei persone a un costo di 99 euro all’anno o 10 euro al mese. Mentre il piano Personal, destinato a un singolo utente, a 69,99 euro all’anno. Entrambi i piani includono le classiche applicazioni Microsoft, come Word, Excel e PowerPoint. Non offrono, invece, in automatico tutte le funzionalità AI avanzate. Quest’ultime sono invece disponibili nel piano separato Copilot Pro, il cui costo è di 22 euro al mese.

A tal proposito, Microsoft ora sta sperimentando una nuova tipologia di abbonamento per Microsoft 365. Quest’ultimo integra Copilot direttamente, offrendo così una serie di strumenti AI inclusi. Tale abbonamento premium comporta un aumento dei costi per gli utenti. In Australia, per esempio, il prezzo è salito da 139 a 179 dollari australiani (circa 110 euro contro i precedenti 85).

Il nuovo piano mette a disposizione degli utenti Personal e Family 60 crediti AI ogni mese. Quest’ultimi possono essere spesi per accedere a funzionalità avanzate su applicazioni come Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Designer e Paint. Ogni utilizzo di Copilot o di un servizio AI consuma un credito, e questi non sono cumulabili. Ciò significa che si azzerano ogni mese. Gli utenti che trovassero insufficienti i 60 crediti inclusi possono scegliere di acquistare il piano Copilot Pro. Quest’ultimo garantisce un accesso illimitato alle funzioni AI.