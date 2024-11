Nintendo Switch 2, arriva la conferma: sarà retrocompatibile

Erano tantissimi i fan e appassionati che attendevano novità sulla prossima consolle che Nintendo sta per lanciare. Quella che almeno per il momento viene chiamata Nintendo Switch 2 a quanto pare sarà retrocompatibile. Ciò vuol dire che chiunque dovesse acquistarla potrà utilizzarla anche con i titoli dell’attuale console Nintendo Switch.

Ad annunciare la notizia è stata l’azienda mediante uno dei suoi canali ufficiali in Giappone, con tanto di conferma da parte del presidente Shintaro Furukawa.

Nintendo Switch 2 con i titoli del passato: ora è sicuro

Nintendo ha precisato che rendere i giochi Switch disponibili sul nuovo dispositivo è cruciale per la transizione verso la nuova generazione. Rendendo la sua nuova consolle dedicata al gaming in mobilità retrocompatibile, il colosso assicura agli utenti la possibilità di tenere intatta la loro libreria di giochi.

È arrivata anche un’altra conferma o meglio una precisazione: Nintendo Switch Online sarà disponibile anche su Switch 2, garantendo l’accesso a funzionalità online e titoli classici inclusi nel servizio. Furukawa ha sottolineato l’importanza di mantenere il legame con gli oltre 100 milioni di utenti annuali attivi su Nintendo Switch, in modo da facilitare il passaggio alla nuova console senza stravolgimenti.

La retrocompatibilità: una scelta strategica

Questa mossa si rivela decisiva per Nintendo. Come ha dichiarato la stessa azienda, “più software è stato giocato su Nintendo Switch che su qualsiasi altro hardware Nintendo”. Con una libreria di migliaia di giochi, Nintendo riconosce che offrire accesso a questa collezione sulla prossima console sarà fondamentale per mantenere il coinvolgimento degli utenti.

Al momento questo è tutto. L’azienda infatti non ha fornito altre informazioni precise su come funzionerà la nuova consolle. Al momento, dopo aver chiarito i primi aspetti, bisognerà solo capire se le cartucce disponibili al momento potranno essere utilizzate ugualmente o se il supporto ai giochi del passato riguarda solo i titoli scaricati in digitale.