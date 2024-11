Nintendo Switch inizia a sentire il peso dell’età, nonostante un percorso sul mercato relativamente stabile, le vendite della console Nintendo iniziano a calare, questo ha registrato il colosso giapponese nell’ultimo trimestre dell’anno, infatti le vendite sono diminuite del 31% rispetto all’anno precedente (4,72 milioni di unità), di conseguenza l’azienda ha dovuto abbassare le proprie previsioni di vendita per l’anno in corso dai 13,5 milioni previsti a 12,5 milioni.

Nonostante i dati in calo sembra che Nintendo non abbia assolutamente intenzione di cambiare i propri piani per quanto riguarda il modello di seconda generazione, il quale in base all’indiscrezioni dovrebbe arrivare il prossimo anno alla fine dell’anno fiscale attualmente in corso, di conseguenza si parla di marzo 2025, a confermare questa presa di posizione ci ha pensato anche il presidente di Nintendo.

La dichiarazione del presidente di Nintendo

Il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa, ha dichiarato che “Per una piattaforma nel suo ottavo anno di vita, la domanda appare stabile sia lato hardware che lato software. Tuttavia le vendite sono state inferiori rispetto alle nostre stime, ed è in considerazione di questo dato che abbiamo deciso di rivedere le previsioni sia per l’hardware che per il software, riformulando di conseguenza anche le stime relative alle entrate. Faremo un annuncio sul successore di Nintendo Switch entro questo anno fiscale.“.

di conseguenza queste dichiarazioni fanno da conferma in diretta al fatto che non assisteremo alla presentazione del prossimo modello quest’anno cronologico in corso, ma in tutta probabilità nel 2025 con l’esordio a fine marzo, è molto probabile che l’azienda giapponese abbia intenzione di sfruttare per un’ultima volta il periodo natalizio per poter spremere quanto più possibile dal modello di prima generazione per poi lanciare quello di seconda generazione, una scelta tutto sommato comprensibile ma allo stesso tempo avventata dal momento che molti utenti potrebbero semplicemente attendere l’arrivo di Nintendo Switch 2.