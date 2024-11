Apple: Google Maps potrà essere l'app scelta di default in Europa

Negli ultimi anni c’è stato un po’ di subbuglio in Europa per quanto riguarda il rapporto con Apple. In seguito all’introduzione del nuovo DMA, il colosso americano ha dovuto rimodulare alcuni aspetti che da sempre caratterizzavano le sue piattaforme. Ora, proprio in seguito a tutto ciò, sembra che ben presto una grande novità arriverà per tutti gli utenti europei: Google Maps infatti potrà essere impostata come applicazione di navigazione di base.

Come gli utenti ben sanno, nel momento in cui si decide di far partire la navigazione verso un posto non selezionando Google Maps, parte automaticamente Mappe di Apple. Questo si potrà evitare con il prossimo aggiornamento che verrà apportato proprio per sposare le linee guida europee.

Google Maps di default anche su iPhone in Europa: arriva l’aggiornamento

L’aggiornamento più atteso per gli utenti che attendevano risvolti in merito alle linee guida disposte dal DMA dell’UE, racchiuderà anche altre novità. La possibilità di selezionare app di traduzione predefinite, come Google Translate ad esempio, sarà inclusa nello stesso update.

Il Digital Markets Act (DMA) dell’UE è alla base di questa decisione. Nel documento pubblicato da Apple, si specifica che queste modifiche saranno disponibili con un aggiornamento previsto per iOS 18.4, atteso per aprile 2025. Sebbene queste novità siano limitate agli utenti europei, si parla della possibilità di un’estensione futura a livello globale, anche se non ci sono conferme ufficiali.

Negli ultimi anni, l’UE ha spesso puntato il dito contro Apple per le sue politiche restrittive in tema di app predefinite. L’azienda ha preferito promuovere le sue applicazioni, ma il rispetto delle nuove regole apre a un ecosistema più libero e personalizzabile. È un cambiamento significativo per chi ha sempre desiderato maggiore flessibilità nella scelta delle app che utilizza quotidianamente.

In attesa di vedere come si evolverà questa nuova apertura di Apple, gli utenti europei possono iniziare a immaginare un’esperienza d’uso più su misura per le proprie preferenze, con opzioni di navigazione e traduzione che finalmente riflettono le loro necessità.