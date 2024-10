Con l’arrivo del nuovo smartphone Galaxy S25 Ultra si stanno diffondendo diverse indiscrezioni riguardo le sue possibili caratteristiche. A tal proposito, è emerso un render che secondo quanto riportato dal noto Ice Universe rappresenta una fedele immagine del prossimo dispositivo di Samsung.

Si tratta del cosiddetto concept render, ovvero una ricostruzione ideata da terzi e che mette insieme tutte le informazioni non ufficiali per mostrare l’aspetto di determinati smartphone. Quest’ultimo è stato ideato da Technizo e sembra essere piuttosto realistico.

Galaxy S25 Ultra: sarà questo il suo aspetto?

In particolare, il nuovo render mette in evidenza il possibile design del modulo fotografico dello smartphone di Samsung. Vengono evidenziati aspetti come la rifinitura, il colore o anche la cornice dell’obiettivo. Si tratta di dettagli considerati “piccoli”, ma che permettono di avere un’idea generale sull’aspetto del nuovo Galaxy S25 Ultra.

A proposito delle fotocamere, sembra che anche per tale dispositivo Samsung abbia adottato la solita strategia. Ogni camera sarà isolata e separata dalle altre. Dettaglio che distingue l’azienda coreana dalle altre del settore. Inoltre, fotocamere e sensori risultano abbastanza sporgenti a paragone con il resto della scocca sul retro del dispositivo.

Secondo il render presentato, sembra che l’anello esterno dell’obiettivo sia leggermente più chiaro. Ciò garantisce all’intera unità un aspetto più snello. Inoltre, sembra che il nuovo Galaxy S25 Ultra presenti degli spigoli della scocca più arrotondati. Nello specifico sembra essere una via di mezzo tra il suo predecessore, l’S24 Ultra e gli smartphone S25 ed S25 Plus.

Sempre seguendo quanto emerso dai leaker online sembra che la differenza più grande riguardo il modulo fotografico del nuovo dispositivo sia l’upgrade di uno dei sensori. In particolare, anche l’unità ultra-grandangolare dovrebbe presentare un sensore da 50MP. Quest’ultimo sarà un Samsung ISOCELL JN3. Per il resto le caratteristiche dovrebbero rimanere più o meno le stesse.

È importante tenere a mente che si tratta di indiscrezioni. Dunque, sarà necessario attendere una dichiarazione ufficiale da parte di Samsung per avere conferma di quanto riportato.