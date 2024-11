Gli utenti in possesso di un OnePlus 12 saranno contenti di sapere che l’azienda ha avviato il rilascio del nuovo major update. La Oxygen OS 15 basata su Android 15 è in fase di rilascio a livello globale e il roll-out è già iniziato in Asia, Nord America ed Europa.

La build prevista per l’Europa è caratterizzata dal seriale CPH2581_15.0.0.204(EX01) e permette di aggiornare il dispositivo con tantissime novità. Tra le feature di cui OnePlus va più fiera possiamo citare certamente le nuove animazioni. Grazie ad un motore grafico ripensato, la Oxygen OS 15 introduce animazioni più fluide in ogni condizione di utilizzo.

A livello grafico, l’azienda ha introdotto nuove icone ridisegnate e ricolorate per migliorarne l’aspetto. Inoltre, ora è presente maggiore coerenza e uniformità tra le varie icone. Ci sono novità anche per quanto riguarda i temi Flux che offrono una personalizzazione senza precedenti su tutti gli aspetti, dalla schermata home a quella di blocco senza dimenticare l’Always-On Display.

Il rilascio di Oxygen OS 15 prosegue e il roll-out è iniziato in queste ore anche per la versione Europea e global di OnePlus 12

Il Fluid Cloud è stato aggiornato per aumentare la compatibilità delle app supportate. Inoltre, attraverso una gesture sarà possibile aprire le notifiche in una finestra flottante mentre sarà possibile utilizzare le gesture per accedere alla barra delle notifiche o alle impostazioni rapide.

Novità anche per la gestione della batteria e della ricarica, con la possibilità di impostare un limite di carica all’80% del device, una soluzione che aiuta a migliorare la durata della batteria stessa. Dal punto di vista della sicurezza personale, OnePlus ha introdotto un hub unificato dove è possibile leggere tutte le notifiche di allerta ed emergenza.

Infine, grazie alla funzionalità Private Safe sarà più facile organizzare i propri dati privati e accedere alle app nascoste, accessibili solo attraverso una password di privacy. Tutti gli utenti che vogliono aggiornare il proprio OnePlus 12 non devono fare altro che verificare la presenza dell’aggiornamento tramite il proprio device e procedere con l’installazione.