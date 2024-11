Nelle ultime ore, Roland Quandt, noto leaker di WinFuture, ha pubblicato online immagini di custodie in silicone. Accessori presumibilmente destinati alla nuova serie Samsung Galaxy S25. Nonostante si tratti di prodotti realizzati da terze parti, i dettagli delle cover sembrano confermare alcune delle modifiche previste per i tre nuovi modelli. Per Galaxy S25 e S25Plus, le differenze rispetto ai predecessori sono minime. Il design complessivo resta simile, solo con qualche ritocco impercettibile nelle dimensioni e modifiche minori per adattarsi ai nuovi contorni.

Dettagli tecnici del Galaxy S25 Ultra: schermo piatto e cornici ridotte

Il vero cambiamento emerge, invece, nel modello GalaxyS25Ultra. Il quale adotta uno stile completamente rinnovato con contorni più arrotondati rispetto al passato. Questa scelta segna un allontanamento dai bordi vivi che avevano caratterizzato le versioni Ultra precedenti. Avvicinando così il modello principale della serie all’estetica più morbida dei modelli base. Ad ogni modo, la curvatura del Galaxy S25 Ultra sarà meno accentuata rispetto a quella dell’S25 e S25Plus. Creando così una sorta di compromesso visivo tra i modelli di punta e il predecessore S24Ultra.

Le custodie trapelate rivelano anche un’ulteriore innovazione per Galaxy S25 Ultra. I bordi laterali saranno perfettamente piatti, anziché bombati come nelle generazioni precedenti. Questo stile conferirà una maggiore sensazione di compattezza, con cornici che appaiono più sottili. Secondo le indiscrezioni, il GalaxyS25 Ultra sarà dotato di un display da 6,86 pollici, con una batteria da 5.000mAh e il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Al quale saranno abbinati almeno 16 GB di RAM in una delle configurazioni.

In più, il comparto fotografico includerà una fotocamera principale da 200MP e due teleobiettivi. Uno con zoom ottico 3x e un altro con zoom periscopico 5x. Gli spigoli arrotondati e il bordo piatto rappresentano un’evoluzione del design Samsung, che punta a rendere questo smartphone il più confortevole sia in tasca che alla vista. In attesa del lancio ufficiale, previsto per l’inizio del 2025, i dettagli emersi lasciano pochi dubbi sull’aspetto dei prossimi Samsung. Sempre più caratterizzati da un equilibrio tra estetica e funzionalità.