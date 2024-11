TPLink rafforza la sua presenza nel mercato della videosorveglianza aziendale con l’introduzione della serie di Network Camera InSight. Una nuova linea all’interno della gamma VIGI. La serie InSight include modelli diversi, tra cui turret, dome, fisheye e bullet. Tutti progettati con robusti rivestimenti metallici e dotati di tecnologie avanzate. Questa varietà di dispositivi è pensata per rispondere alle necessità di sicurezza in ambienti professionali complessi e diversificati. Le telecamere InSight garantiscono un’installazione semplice e una configurazione flessibile. Offrendo così soluzioni personalizzabili che si adattano facilmente ai diversi contesti aziendali.

InSight S445ZI e S345ZI: sorveglianza precisa e tecnologia avanzata

Tra le nuove proposte, spiccano le telecamere turret InSight S445ZI e bullet InSight S345ZI. Entrambe dotate di ottica varifocale motorizzata, insieme al modello fisheye InSight S655I, progettato per un’ampia visione panoramica a 360 gradi. La compatibilità con il mondo VIGI consente una gestione completa e personalizzabile da remoto. Grazie ai quattro sistemi di controllo messi a disposizione. Ovvero VIGI Cloud VMS, VIGIVMS, VIGISecurity Manager e l’app dedicata VIGI. Questa versatilità di gestione facilita un monitoraggio continuo e adattabile alle esigenze di ogni azienda.

Le telecamere turret e bullet della serie InSight sono pensate per garantire un monitoraggio di qualità superiore. Entrambi i modelli sono equipaggiati con una risoluzione di 4MP e un sistema di zoom motorizzato 2.7-13.5mm. Insieme a quattro LED a infrarossi per una visione notturna fino a 60metri. Le tecnologie Smart IR, WDR e 3D DNR assicurano immagini nitide. Anche in condizioni di illuminazione sfavorevoli. Le certificazioni IP67 e IK10 rendono queste telecamere resistenti agli agenti atmosferici e agli urti. Ideali quindi per contesti esterni.

In più, il sistema di rilevamento avanzato permette di distinguere persone e veicoli. Riducendo i falsi allarmi e inviando notifiche accurate. In aggiunta, i modelli includono un microfono integrato e la possibilità di collegare dispositivi audio esterni per una gestione sonora completa. Questo dettaglio, unito alla capacità di inviare notifiche in caso di anomalie, rende le telecamere InSight un’opzione completa. Soprattutto per chi necessita di un controllo avanzato della sicurezza.