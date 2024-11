Apple sembra decisa a esplorare nuove frontiere nel settore della realtà aumentata. Un campo che attrae sempre più giganti della tecnologia. Secondo un recente rapporto di Bloomberg, l’azienda di Cupertino ha lanciato uno studio interno dedicato allo sviluppo di occhiali intelligenti. Segnando così un nuovo passo nella sua strategia di innovazione. Il progetto, avviato solo la scorsa settimana, è stato denominato internamente “Atlas” e coinvolge un gruppo selezionato di dipendenti Apple. Questi collaboratori sono chiamati a fornire opinioni e feedback. In modo da contribuire attivamente alla definizione delle caratteristiche degli occhiali. Una categoria di prodotto ancora poco esplorata dall’azienda.

Concorrenza e strategie: Meta guida il mercato, Apple studia alternative

In una comunicazione interna, Apple ha sottolineato l’importanza di testare e sviluppare dispositivi che siano in grado di incontrare il favore del pubblico. Mettendo in evidenza l’impegno nella ricerca di esperienze personalizzate e inclusive. La scelta di limitare questi test ai dipendenti, senza coinvolgere il pubblico esterno, riflette la nota politica di riservatezza da sempre adottata dall’ azienda. Specialmente nelle fasi iniziali di sviluppo. Un approccio già utilizzato in passato per mantenere segrete le prime fasi dei suoi articoli più innovativi.

Non è la prima volta che Apple dimostra interesse per gli smart glasses. Questa nuova iniziativa sembra prendere forma anche per rispondere al crescente successo di Meta nel settore. L’azienda guidata da Mark Zuckerberg ha da poco guadagnato terreno con i suoi occhiali sviluppati in collaborazione con Ray-Ban. Anche se privi di display, i Ray-Ban Meta offrono funzionalità interessanti. Come ascolto musicale, chiamate, interazioni vocali e cattura di foto e video. Riuscendo così a conquistare un buon settore di mercato grazie a un design compatto e accessibile.

Mentre Meta prosegue con il progetto “Orion” per sviluppare occhiali dotati di proiettori Micro LED, Apple starebbe puntando su due strade parallele. Ovvero il perfezionamento di una versione più economica del suo Vision Pro e la creazione di una seconda generazione del dispositivo con un chip più avanzato. Tuttavia, gli esperti suggeriscono che ci vorranno anni prima di vedere un modello di occhiali Apple pronto per il grande pubblico. Quindi l’anticipo di Meta potrebbe rivelarsi determinante per il futuro del mercato. La comunità di appassionati e investitori guarda con interesse al progetto “Atlas”. Domandandosi se il gigante di Cupertino riuscirà a sviluppare un prodotto innovativo e competitivo in grado di cambiare ancora una volta il settore.