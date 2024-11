Cellularline ha introdotto due nuovi modelli di smartwatch nella sua serie di prodotti economici. Si tratta dell’ ION Watch Pro Square e IONWatch Pro Round. La principale differenza tra i due risiede nella forma dello schermo. Il quale si presenta quadrato nel primo e rotondo nel secondo modello. I dispositivi si posizionano nella fascia di prezzo degli indossabili economici, simile a quella degli Xiaomi e Honor, con un costo che sfiora i 50€. Nonostante il prezzo contenuto, questi smartwatch offrono diverse funzionalità. Tra cui la possibilità di ricevere e rispondere alle chiamate e il monitoraggio del battito cardiaco. In modo da fornire un valido supporto per chi desidera uno strumento essenziale ma funzionale.

Cellularline: caratteristiche principali e disponibilità dei nuovi ION Watch Pro

Entrambi gli smartwatch si connettono tramite Bluetooth a dispositivi Android e iOS. Così da essere compatibili con un’ampia tipologia di smartphone. L’accesso alle funzioni principali avviene attraverso l’applicazione ufficiale. Scaricabile sia dal Google Play Store sia dall’AppStore di Apple. Cellularline, però, non ha rivelato dettagli approfonditi sull’hardware o sulle specifiche tecniche dei dispositivi. Ma una differenza rilevante è la resistenza all’acqua. L’ ION Pro Square possiede infatti una certificazione IP65. Mentre IONPro Round raggiunge un livello IP67, diventando più adatto a resistere ad immersioni leggere.

I due modelli presentano schermi TFT Full Touch, con dimensioni rispettivamente di 1,83 pollici per lo Square e di 1,38” per il Round. Tra le funzionalità incluse, vi sono il monitoraggio dell’attività fisica, che permette di controllare passi, frequenza cardiaca, pressione sanguigna e livello di ossigeno. Oltre al benessere generale, monitorando qualità del sonno, stress e calorie bruciate. L’autonomia stimata arriva fino a sette giorni, offrendo un’ottima durata per coloro che cercano uno smartwatch pratico e accessibile.

Gli ION Watch Pro sono già acquistabili sul sito ufficiale di Cellularline a un prezzo di 49,95€ ciascuno. In più dovrebbero essere disponibili a breve presso rivenditori aggiuntivi. Attualmente, entrambi sono ordinabili anche su Amazon, seppur con tempi di consegna che potrebbero variare. In futuro, si prevede una maggiore distribuzione di questi dispositivi, che potrebbero essere anche spediti in tempi molto più rapidi.