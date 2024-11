Nothing sta ampliando il roll-out della versione open beta di Nothing OS 3.0. L’interfaccia utente proprietaria basata su Android 15 è stata rilasciata per il Phone (2a) lo scorso mese mentre ora il supporto si amplia per includere l’attuale flagship.

Il Nothing Phone (2) entra ufficialmente nella fase di open beta per consentire agli utenti di testare in anteprima l’aggiornamento software. Il produttore stima in un mese la durata di questa fase con il rilascio della versione stabile entro dicembre.

Tra le principali novità di Nothing OS 3.0 per il Phone (2) possiamo segnalare una maggiore connessione con gli smartphone di amici e parenti. Gli utenti potranno visualizzare i widget di un’altra persona sul proprio device, interagendo con loro.

Nothing ha anche introdotto una maggiore personalizzazione per i widget, nuovi stili per l’orologio e più spazio a disposizione dell’utente. Ci sono novità per quanto riguarda lo Smart Drawer che diventa potenziato dall’IA. Il sistema personalizzerà la visualizzazione delle app in base all’utilizzo per consentire un accesso rapido.

L’azienda ha modificato anche le Impostazioni per renderle più user friendly e facilitare l’accesso alle stesse. Inoltre, tra le ottimizzazioni apportate rientrano anche i miglioramenti alla gestione della fotocamera sia per aumentare la qualità degli scatti in condizioni particolari sia per rendere l’app più facile da utilizzare.

Con l’arrivo del nuovo aggiornamento, l’Intelligenza Artificiale diventa sempre più centrale nel sistema operativo. L’IA interviene per selezionare le app più utili, liberando spazio sul device attraverso l’archiviazione di quelle meno utilizzate senza rimuoverle dal sistema.

Il brand sottolinea che il software è ancora in fase di sviluppo, quindi potrebbero essere presenti bug inaspettati. Il consiglio è quello di installare Nothing OS 3.0 solo se si è sviluppatori esperti e solo su dispositivi dedicati ai test.

Infatti, in caso di eventuali problematiche, lo smartphone potrebbe bloccarsi comportando la perdita di tutti i dati salvati. Per questo motivo è consigliabile effettuare un backup completo prima di procedere con l’installazione.