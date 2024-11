Xiaomi sta ampliando il rilascio di Android 15 in versione stabile per la famiglia Xiaomi 14. Gli smartphone interessati da questa nuova fase del roll-out sono tutti quelli attivi nell’Area Economica Europea (EEA). Tuttavia, l’aggiornamento porta con sé una particolarità molto interessante.

Gli utenti che eseguiranno l’update troveranno sui propri device che la versione di sistema è correttamente legata ad HyperOS 1.1 basata su Android 15. Tutti coloro i quali si aspettavano il debutto di HyperOS 2 come accaduto in Cina dovranno ancora pazientare.

Infatti, Xiaomi non ha annunciato ufficialmente HyperOS 2 al di fuori del mercato asiatico. Per questo motivo, l’interfaccia utente proprietaria che verrà installato sugli Xiaomi 14 sarà HyperOS 1.1 anche se aggiornato al nuovo sistema operativo di Google.

La famiglia Xiaomi 14 inizia a ricevere l’aggiornamento ad Android 15 ma senza l’interfaccia proprietaria HyperOS 2

I data miner hanno svelato che i numeri di build destinati ai mercati al di fuori della Cina saranno due. La versione europea sarà caratterizzata dal codice OS1.1.4.0.VNCEUXM mentre la variante global sarà riconoscibile dal seriale OS1.1.3.0.VNCMIXM.

La fase iniziale di roll-out sembra essere disponibile solo per un ristretto numero di utenti. In particolare, Xiaomi vuole fare in modo che i primi dispositivi a ricevere l’aggiornamento siano quelli collegati al programma Mi Pilot per l’accesso anticipato. In questo modo, sarà possibile raccogliere importanti feedback prima della distribuzione di massa.

Il peso generale del pacchetto di installazione si aggira intorno ai 120 MB ed è scaricabile direttamente tramite OTA effettuando una ricerca dedicata sull’app Experience Enhanced Beta. Tra le principali novità dell’aggiornamento, possiamo segnalare cambiamenti nella Home Screen tra cui le icone più definite e un layout ottimizzato. Inoltre, Xiaomi ha risolto il problema dello sfarfallio nella lock screen e il bug che rendeva completamente neri gli screenshot neri quando effettuati all’interno di alcune app. Inoltre, sono presenti i consueti miglioramenti di stabilità e sicurezza.