Uno degli operatori più importanti all’interno del nostro penisola È rappresentato senza alcun dubbio da Fastweb, l’operatore vestito di giallo infatti vanta una clientela davvero vasta conquistata negli anni grazie ai propri servizi sempre al passo coi tempi e sicuramente concorsi di gestione davvero competitivi, come se non bastasse l’infrastruttura del provider è una delle migliori attualmente in circolazione e garantisce prestazioni davvero di tutto rispetto abbinate ad una velocità di Internet davvero ineguagliabile, non a caso Fastweb ricevuto il premio per la rete Internet più veloce per la quarta volta in Italia.

Di conseguenza, sottoscrivere una promozione tutto incluso per il proprio smartphone con Fastweb e sicuramente una possibilità allettante che va presa in considerazione, ovviamente il provider punta forte sui suoi punti di forza e offre infatti tantissimi giga tutti in connettività 5G, nel dettaglio due nuove promozioni sono state messe a disposizione e garantiscono caratteristiche davvero competitive, scopriamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio.

Due grandi promo per tutti

Le due promozioni messe a disposizione da Fastweb offrono delle caratteristiche simili a prezzi davvero ottimi, la prima ad un costo di 7,95 € al mese garantisce 150 GB di traffico dati in 5G con 100 SMS e minuti limitati verso tutti, nel prezzo e ovviamente inclusa la Sim o la eSIM e non dovete corrispondere nessun costo di attivazione.

La seconda promozione invece garantisce a 9,95 € al mese ben 200 GB di traffico dati connettività 5G mantenendo inalterate le altre caratteristiche della promozione, dunque 100 SMS e minuti illimitati verso tutti con la Sim o la eSIM inclusa nel prezzo.

Se siete interessati ad attivare una delle seguenti promozioni, tutto ciò che dovete fare è andare sul sito ufficiale di Fastweb e procedere online tramite la scheda dedicata alla promo, effettuando un accesso autenticato tramite le vostre credenziali SPID, semplice, intuitivo e sicuro.