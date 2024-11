Nothing ha presentato ufficialmente il nuovo NothingPhone (2a) Plus Community Edition. Un modello esclusivo che rappresenta il primo progetto di co-creazione tra l’azienda e i suoi utenti più affezionati. L’iniziativa ha coinvolto oltre 900 candidati da 42 Paesi. Ma solo cinque di loro, selezionati per le loro idee innovative, hanno partecipato allo sviluppo del dispositivo in collaborazione con i team di design e marketing dell’azienda. Tra i vincitori, Astrid Vanhuyse e Kenta Akasaki hanno lavorato insieme ai designer Adam Baters e Lucy Birley per creare una struttura verde fosforescente che emette una luce tenue al buio. Andrés Mateos, supportato dal team software di Nothing, ha realizzato sei sfondi esclusivi. Mentre Ian Henry Simmonds e Sonya Palma si sono occupati rispettivamente del design del packaging e della campagna promozionale dal titolo “Trova la tua luce, cattura la tua luce”.

Nothing Phone (2a): progetto in quattro fasi e disponibilità limitata: un’edizione per veri fan

Il dispositivo mantiene invariata la scheda tecnica rispetto alla versione originale. Esso vanta caratteristiche di alto livello. Tra cui un display AMOLED da 6,7″ con refresh rate adattivo fino a 120Hz, processore MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G, 12GB di RAM. Oltre a una doppia fotocamera posteriore da 50MP e batteria da 5.000mAh con ricarica rapida a 50W. Non mancano dettagli pensati per il raffreddamento. Come il sistema di dissipazione a liquido e un telaio in grafite, che garantiscono alte prestazioni anche sotto stress. Questa versione limitata sarà disponibile dal 12 novembre sul sito ufficiale a 449€. Invece partire dal 16 novembre, anche nel negozio Nothing di Soho a Londra.

Il processo di sviluppo del Nothing Phone (2a) Plus Community Edition si è articolato in quattro fasi. Ognuna delle quali ha rappresentato una vera innovazione. La fase hardware ha dato priorità all’effetto fosforescente, frutto di una ricerca approfondita su materiali e colori; il risultato è un corpo che si illumina al buio, ideale per chi cerca un’estetica fuori dal comune. La seconda fase ha riguardato la progettazione degli sfondi, sviluppati grazie a un mix di design e intelligenza artificiale. Anche il packaging è stato curato nei minimi dettagli. Questo infatti presenta un design minimalista e include elementi riflettenti che si illuminano con la luce. Infine, la campagna promozionale punta a valorizzare il concept di “luce personale”. Invitando gli utenti a esplorare e catturare la propria unicità.

Con una disponibilità limitata a soli 1.000 esemplari, il NothingPhone rappresenta un’opportunità esclusiva per i fan del brand. La versione standard del modello è comunque in vendita, con un prezzo che parte da 389€. Il nuovo progetto dimostra l’impegno dell’ azienda nel creare prodotti che rispecchiano non solo le esigenze, ma anche le idee dei propri utenti. Consolidando così il marchio come uno dei più innovativi nel mercato tecnologico di oggi.