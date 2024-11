Kena Mobile, dal suo arrivo sul mercato, sorprende gli utenti con una serie di promozioni super vantaggiose per tutti i nuovi clienti. Quest’ultime ha permesso all’operatore virtuale di diventare uno dei gestori più apprezzati. Soprattutto da chi cerca soluzioni di telefonia mobile convenienti e ricche di vantaggi. A tal proposito, Kena Mobile offre l’opportunità di passare alle sue tariffe con un vantaggio extra. Per molte offerte, il primo mese è completamente gratuito. Un’opportunità imperdibile per tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo gestore.

Kena Mobile: vantaggi super per le sue promo

Tra le offerte promosse dall’operatore, spicca Kena 5,99 100 GB. Quest’ultima mette a disposizione ogni mese un pacchetto generoso di 100 GB di traffico dati in 4G. Ciò insieme a minuti illimitati e 200 SMS. Per chi sceglie di pagare con l’opzione Ricarica Automatica, l’offerta diventa ancora più vantaggiosa. Quest’ultima permette di aggiungere 100 GB extra. Per un totale mensile di 200 GB. Il tutto al prezzo di 5,99euro mensili. Si tratta di un prezzo particolarmente competitivo per il settore.

Ad offrire il primo mese gratuito, c’è anche la promo Kena 6,99 130 GB. Un’offerta che si rivolge a chi cerca ancora più traffico dati. Anche in questo caso, optando per il metodo di pagamento Ricarica Automatica, i clienti ottengono un aumento del bundle dati. Arrivando a un totale di 230 GB al mese. Sono compresi, come la promo precedente, minuti illimitati e 200 SMS. Il prezzo per questa offerta è di soli 6,99 euro al mese.

Tutte le promozioni di Kena Mobile attualmente attive sono consultabili sul sito ufficiale dell’operatore. Qui è possibile verificare tutte le opzioni utili per poter attivare l’offerta che meglio risponde alle proprie necessità. Passare a Kena, quindi, non solo consente di risparmiare, ma mette a disposizione degli utenti un servizio ottimale senza costi o spese aggiuntive. Si tratta di un’occasione imperdibile per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova promo.