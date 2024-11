KTM 1390 Super Duke GT 2025: la sport tourer si rinnova

KTM lancia la sua nuova 1390 Super Duke GT portando sul mercato una moto completamente ripensata, che raccoglie l’eredità della 1290 Super Duke GT, elevandone le caratteristiche. Al cuore di questa sport tourer pulsa il potente motore bicilindrico LC8 da 1.350 cc, in grado di sprigionare ben 190 CV e 145 Nm di coppia. Ma non è solo questione di potenza. KTM ha rielaborato ogni dettaglio per garantire un’esperienza di guida sempre più reattiva. Si parte da un nuovo air box ridisegnato e da un radiatore più largo, ideali per ottimizzare il flusso dell’aria e il raffreddamento. La società ha spostato in posizione centrale, migliorando così l’efficienza e l’erogazione.

Anche il cambio è stato rivisto, con rapporti più corti per la quinta e sesta marcia, assicurando una risposta pronta e un controllo migliore in ogni situazione. E la domanda sorge spontanea: tutto questo lavoro di affinamento si sentirà davvero in sella? KTM promette di sì, per regalare emozioni su ogni strada.

Ciclistica ed elettronica al top per una guida intuitiva con la nuova KTM

Ma il rinnovamento non si ferma al motore. Per garantire la massima stabilità e precisione di guida, KTM ha puntato su un telaio a traliccio ridisegnato, con una maggiore rigidità torsionale e un baricentro più basso, rendendo l’anteriore estremamente sensibile e pronto. La moto è dotata di sospensioni WP APEX di ultima generazione con tecnologia Semi Active Technology (SAT), che si adattano dinamicamente alle condizioni di guida, garantendo comfort e controllo anche sui percorsi più impegnativi. KTM ha introdotto poi una modalità Comfort ancora più efficace per affrontare lunghe distanze senza rinunciare alla comodità, insieme a un impianto frenante rinnovato. Le pinze Stylema all’anteriore e il sistema di ABS cornering con modalità Supermoto+ e Sport offrono sicurezza e performance di alto livello. La moto monta di serie pneumatici Michelin Power 6 con tecnologia a doppia mescola, garantendo così aderenza e durata anche nei lunghi viaggi.

Il quadro tecnologico si completa con una strumentazione TFT touch da 8,8 pollici e blocchetti ridisegnati, a cui si aggiunge un radar anteriore per funzioni avanzate come il cruise control adattivo e la frenata assistita. Con un peso contenuto a 213 kg, la 1390 Super Duke GT sembra davvero pronta per dominare la strada. Questa nuova sport tourer di KTM si presenta come una compagna di viaggio inarrestabile, con una meccanica e un elettronica curate nei minimi dettagli per chi cerca emozioni e affidabilità.