Aprilia RS 660 MY 2025: più potente e avanzata che mai

L’Aprilia RS 660 ha conquistato gli appassionati sin dal suo debutto è vero, ma ci sono novità del nuovo modello che alzano ancor di più l’asticella. Il Model Year 2025 promette di ridefinire le aspettative con una serie di aggiornamenti pazzeschi che catturano. Il primo cambiamento evidente è la carenatura ridisegnata. Aprilia ha infatti sfruttato l’esperienza maturata nel mondo della Superbike. La società ha inserito nella moto una nuova ala centrale e due appendici più piccole per ottimizzare la stabilità alle alte velocità. Questa struttura avanzata non solo migliora la penetrazione dell’aria, ma contribuisce a proteggere il pilota dalle turbolenze e a deviare il calore del motore.

Le nuove fiancate laterali, mantenendo la doppia carenatura, aumentano l’aerodinamica ed il comfort della moto. La RS 660 MY 2025 Aprilia, quindi, non si limita ad aggiornare le performance, ma pensa davvero a tutto per il suo pilota. La strumentazione digitale da 5 pollici completa poi l’aggiornamento del cockpit. Ci sono inoltre nuovi comandi retroilluminati al manubrio migliorano la visibilità anche nelle condizioni di luce più critiche.

Aprilia potenzia l’elettronica ed il motore

Sul fronte tecnologico, Aprilia ha integrato una serie di novità che faranno la felicità degli appassionati. Il nuovo sistema Aprilia Performance Ride Control ora include anche il launch control, una tecnologia generalmente riservata alle moto da competizione che consente partenze fulminee. Questo si aggiunge a una suite elettronica completa, con controllo di trazione e dell’impennata, ABS cornering multimappa e una gamma di mappature motore per adattare l’erogazione a qualsiasi stile di guida.

Sotto la carena, pulsa sempre il bicilindrico 660 cc, ora potenziato a 105 CV grazie a corpi farfallati di diametro maggiore, che ne garantiscono anche l’omologazione Euro 5+. Per chi ha la patente A2 è disponibile anche una versione depotenziata, dimostrando la versatilità di questa sportiva. Chi cerca il massimo potrà puntare sulla RS 660 Factory, dotata di sospensioni Öhlins di alta gamma, che ottimizzano comfort e prestazioni. Grazie a queste caratteristiche e alla migliore aerodinamica, la Factory raggiunge velocità fino a 240 km/h. Accessori come il codino monoposto, dal design rinnovato e più leggero, contribuiscono ad aumentare la praticità e le performance in pista. Aprilia ha pensato anche ai piloti più esigenti, offrendo un modulo GPS per registrare i tempi e uno scarico SC-Project omologato, ideale per chi vuole esaltare al massimo le potenzialità di questa moto.