Tutti gli utenti che intendono cambiare operatore telefonico e sono alla ricerca di una nuova offerta hanno una nuova possibilità. Kena Mobile ha messo a disposizione dei nuovi clienti una promo davvero vantaggiosa. Con soli 6,99 euro al mese, l’operatore offre SMS e minuti illimitati insieme a 230 GB di traffico dati in 4G. E non è tutto. Con la nuova offerta Kena mette a disposizione anche il primo mese gratis. Inoltre, l’attivazione è completamente gratuita.

Kena Mobile: in arrivo una nuova vantaggiosissima offerta

Oltre al pacchetto dati base, la promo mette a disposizione anche una serie di vantaggi extra davvero imperdibili. Il primo riguarda la presenza di 7,5 GB in roaming da utilizzare nei Paesi dell’Unione Europea. In questo modo sarà possibile navigare in rete senza preoccupazioni. E soprattutto senza costi aggiuntivi. Un’opzione perfetta per tutti gli utenti che amano viaggiare. Ora potranno fare senza temere di non poter utilizzare il proprio smartphone durante la propria permanenza all’estero.

Inoltre, come annunciato l’attivazione è gratuita. Anche la spedizione della scheda SIM al proprio indirizzo risulta gratis. Dunque, non sono compresi costi aggiuntivi. La nuova proposta di Kena Mobile rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli utenti che sono alla ricerca di una promo che offre un pacchetto dati ricco e vantaggioso senza compromessi. L’operatore virtuale, inoltre, garantisce una completa trasparenza.

Ciò significa che non sono previste spese nascoste di alcun tipo. Se siete interessati alla nuova promo e intendete procedere con la sua attivazione è possibile recarsi sul sito web ufficiale di Kena Mobile e consultare la pagina dedicata. Qui sono disponibili tutte le informazioni utili sulla promo. In questo modo sarà possibile conoscere tutti i dettagli relativi alla promo e scoprire se l’offerta risponde alle proprie esigenze. Procedere con l’attivazione della promo di Kena Mobile è semplice. Basta seguire le indicazioni presenti sul sito ed inserire le informazioni utili richieste.