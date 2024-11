Google sta preparando un aggiornamento per Pixel Screenshots. Lo riferiscone androidauthority.com dopo aver analizzato il codice dell’ultima versione dell’app, un APK teardown che ha portato alla luce una nuova organizzazione per la schermata iniziale, per certi versi più logica della precedente.

A pochi mesi dal debutto, quindi, Pixel Screenshots si prepara a ricevere delle novità. In questo momento, aprendo l’app, si possono osservare due sezioni in primo piano, una con delle raccolte, l’altra con tutti quanti gli screenshot. All’interno di quest’ultima ci sono tutte le istantanee e sulla parte alta a destra un pulsante per modificare il layout.

Nella versione aggiornata di Pixel Screenshots, invece, non c’è più in home page la freccia che punta a destra di fianco alla voce Tutti gli screenshot, ma come si vede dalle immagini dei colleghi il tasto per cambiare il layout. Viene meno, per questo motivo, il passaggio per accedere alla raccolta delle istantanee, tutti gli screenshot vengono mostrati subito e di conseguenza il tasto per modificare la visualizzazione viene integrato in home page. Aggiornamenti e sviluppi