Tra le proposte di telefonia mobile oggi disponibili, emerge la nuova offerta CoopVoce 200, una tariffa concepita per garantire servizi completi e competitivi a un costo ridotto e senza vincoli. Questa promozione, destinata sia ai nuovi clienti sia a chi effettua la portabilità del numero da altri operatori, include 200 GB di traffico dati in 4G, minuti illimitati e 1.000 SMS, tutto al costo mensile di 7,90 euro.

L’offerta imperdibile CoopVoce 200

Il pacchetto dati fornito, basato su rete TIM, permette agli utenti di navigare in 4G con la possibilità, nel prossimo futuro, di passare al 5G. CoopVoce, infatti, ha già annunciato che sta lavorando per ampliare il servizio con la tecnologia di ultima generazione, garantendo così una rete più veloce e stabile. La proposta, oltre alla quantità di dati inclusa, risulta allettante anche per la sua promessa di prezzo bloccato: l’azienda garantisce infatti che il costo rimarrà fisso “per sempre”. CoopVoce, in passato, ha mantenuto fede a tale impegno, non aumentando i costi dei suoi abbonamenti esistenti, un dettaglio che offre ai clienti sicurezza e trasparenza, due elementi sempre più richiesti nel mercato della telefonia.

L’attivazione della tariffa è semplice e completamente online. Durante la procedura di registrazione, il cliente può optare per una SIM fisica o una eSIM, offrendo così la massima flessibilità per gli utenti, sempre più orientati a scegliere soluzioni rapide e pratiche. L’autenticazione tramite SPID rende inoltre il processo di sottoscrizione ancora più immediato e sicuro, aumentando l’accessibilità anche per chi preferisce metodi digitali.

Per chi desidera una connessione affidabile e conveniente, CoopVoce 200 si presenta come una soluzione ideale, adatta sia ai giovani sia a coloro che lavorano in remoto e hanno bisogno di una rete stabile e capiente. Inoltre, l’assistenza clienti di CoopVoce, riconosciuta per la qualità e disponibilità, aggiunge un ulteriore valore a questa offerta, garantendo supporto tempestivo per ogni esigenza o problema tecnico. L’offerta risulta interessante anche per chi viaggia spesso all’interno dell’Unione Europea, in quanto permette di utilizzare parte dei dati inclusi senza costi aggiuntivi, offrendo così una copertura estesa e una continuità di servizio anche all’estero.