Con un nuovo aggiornamento, disponibile solo su Android, Google Foto modifica la gestione della pagina “Condivisione”. Essa infatti sarà rimossa ed integrata nel feed “Aggiornamenti”. Questo aggiornamento segue una revisione apportata ad agosto. Quando la sezione “Libreria” è stata sostituita da “Raccolte” per migliorare la ricerca dei contenuti. Con tale cambiamento, l’icona della condivisione, in precedenza posizionata tra il tasto “+” e l’avatar del profilo, viene sostituita da una a forma di campanella. Quest’ultima permette di accedere rapidamente agli ultimi aggiornamenti di condivisione. Inclusi album, link e conversazioni condivise.

Google Foto: un cambiamento strategico e altri progetti in vista

Il passaggio a “Aggiornamenti” rappresenta un tentativo da parte di Google di uniformare l’interfaccia grafica di Foto a quella delle altre app. Come ad esempio YouTube e Play Store. Oltre a semplificare l’esperienza utente, l’integrazione della condivisione nel feed aggiornamenti sottolinea la scelta dell’azienda di provare a ridurre il ruolo della messaggistica interna all’app. In questo modo, le persone hanno un accesso diretto e più intuitivo alle attività di condivisione. Insieme alla possibilità di gestire i messaggi o visualizzare i ricordi condivisi attraverso un unico percorso.

Il cambiamento, anche se minimo, riflette la direzione che Google ha intrapreso per migliorare l’usabilità delle sue applicazioni. In più anticipa altre possibili novità. Si ipotizza infatti un miglioramento nella condivisione delle immagini. Con l’indicazione specifica delle foto modificate tramite intelligenza artificiale e la presenza di nuove funzioni per il “Magic Editor” che consente di ricreare elementi grafici.

L’attenzione alla coerenza nell’interfaccia d’uso e la riduzione delle funzionalità di messaggistica interna sono scelte che mirano a integrare l’app con il mondo Google. Focalizzandosi su funzionalità essenziali e lasciando spazio a nuove opzioni di editing. Insomma, con questo aggiornamento, il colosso di Mountain View continua a raffinare l’app Foto. Rispondendo alle esigenze degli utenti di avere uno strumento di gestione delle immagini sempre più efficiente e in linea con le tendenze del design moderno.