Gli hacker di Equalize, nota società di spionaggio, hanno utilizzato delle informazioni reperibili online per dei scopi di spionaggio richiesti da un famoso committente. Il committente in questione è Leonardo Maria del Vecchio che si è rivolto ad Enrico Pazzali e Samuele Calamucci per risolvere delle questioni legate alla relazione con la sua ex fidanzata, Jessica Ann Sarfatti. Comunque Del Vecchio risulta anche una delle vittime principali di Equalize nonché uno dei principali committenti del gruppo hacker per risolvere questioni familiari.

La cosa che interessante è che nella sua commissione, aveva richiesto di spiare le chat della Sarfatti. Inizialmente Calamucci aveva provato ad hackerare l’ iPhone della ragazza senza però riuscirci, per cui ha dovuto utilizzare altri metodi. Anche se questi metodi si sono poi rivelati veramente poco sofisticati per una società importante come Equalize. Il motivo principale è che le azioni di spionaggio si sono rivelate più efficaci se si avevano delle reali dichiarazioni fatte dalla ragazza in questione.

Equalize, ecco cosa hanno utilizzato gli hacker

Per non avere dei problemi con Del Vecchio, gli hacker hanno pensato di fare una ricerca online in modo da ricreare delle vere chat di WhatsApp solamente falsificate. Per questo tipo di attività si sono affidati ad un post di Salvatore Aranzulla in cui spiegava come creare una chat falsa su WhatsApp. Quindi dopo aver effettuato questa commissione, gli hacker hanno consegnato le chat a Del Vecchio che ha creduto a quelle dichiarazioni facendo forse finire la relazione con la Sarfatti. In più ha mandate dei suoi collaboratori per mandarla fuori casa, quella che le aveva regalato proprio Del Vecchio. Comunque sia la ragazza ha lasciato la casa per andare negli USA, per cui probabilmente la storia tra i due è finita.

Per certe situazioni anche la più grande compagnia di hacker e spionaggio si è aiutata con gli strumenti reperibili online da tutti gli utenti.