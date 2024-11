In queste ultime settimane l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha reso disponibile un’offerta di rete mobile davvero pazzesca. In particolare, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata ho. 4,99 100 GB. Si tratta di un’offerta estremamente conveniente. Quest’ultima sarebbe dovuta terminare qualche giorno fa. Ora, però, l’operatore ha deciso di prolungare la sua disponibilità ancora per qualche giorno. Tutti gli interessati dovranno quindi affrettarsi.

ho Mobile, ultime ore per attivare questa offerta favolosa a basso costo

Gli utenti interessati all’operatore telefonico virtuale ho Mobile avranno ancora poche ore per attivare una delle sue super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata ho 4,99 100 GB. Si tratta di un’offerta extra conveniente per contrastare gli operatori rivali.

Secondo quanto riportato, infatti, gli interessati potranno attivare questa super offerta ancora per qualche ora, ovvero fino alla giornata del 4 novembre 2024. Nel bundle, l’offerta include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati validi per navigare con connettività pari al 4G su rete Vodafone, con una velocità massima pari a 60 mbps sia in download sia in upload. Il bundle include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri.

Per avere tutto questo, gli utenti dovranno sostenere un costo molto basso di soli 4,99 euro al mese. Ricordiamo, però, che ci troviamo di fronte ad un’offerta esclusivamente di tipo operator attack, quindi attivabile da tutti i nuovi clienti provenienti dagli operatori Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lyca Mobile, MUND_GSM, NTmobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, TDM, 1Mobile, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Daily Telecom, Elimobile, Italia Power.

Insomma, chiunque voglia passare all’operatore virtuale ho Mobile dovrà affrettarsi per non perdere l’occasione di attivare questa super offerta a basso costo.