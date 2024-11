Si parla sempre più spesso di auto elettriche e di mobilità sostenibile in un momento in cui la necessità di ridurre le emissioni di CO2 è del tutto fondamentale. Chiedersi, però, a che punta è la transizione verso l’elettrico e le tendenze del mercato è altrettanto indispensabile. Per avere un’idea più o meno chiara della situazione attuale relativa alle vendite di auto elettriche è utile analizzare i dati del mercato.

Nonostante un apparente crescita delle EV durante il mese di settembre, la situazione sembrerebbe essere peggiorata ad ottobre 2024. La questione non può dunque che interessare tutti, tra cui Motus-E che ha deciso di intervenire sul tema. Scopriamo insieme tutti i dettagli e le dichiarazioni dell’associazione.

Auto elettriche: la situazione attuale

Il tema delle auto elettriche è senza dubbio uno dei più discussi tanto che anche l’associazione Motus-E ha deciso di intervenire chiedendo maggiori chiarimento non solo per i consumatori ma anche per la stessa industria.

Quali sono nel dettagli i numeri attuali del mercato delle elettriche? I dati diffusi segnano un totale di auto elettriche immatricolate in Italia pari a 52.523 unità da gennaio a ottobre 2024. Numero che segna un aumento pari al 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nonostante tale risultato, è purtroppo impossibile non dire che il nostro Paese si trova ancora indietro rispetto alla media del resto dei Paesi dell’Unione Europea.

Non a caso, infatti, se facciamo riferimento ai dati di alcuni Paesi la situazione è piuttosto differente. Da gennaio a ottobre 2024 la quota di mercato delle auto elettriche si attesta al 17,2% in Francia, al 13,1% in Germania e al 5,2% in Spagna. Proprio per questo motivo, anche il presidente di Motus-E, Fabio Pressi, ha espresso la propria opinione sottolineando quanto sia evidente il ritardo dell’Italia sulle auto elettriche e ribadendo la necessità di una strategia in grado di tutelare e rilanciare il settore dell’auto del nostro Paese.