Il Full Self Driving V13 della casa automobilistica statunitense Tesla sarà rilasciato ormai tra pochissimo. Nonostante l’aggiornamento dovrebbe essere ormai rilasciato a momenti, secondo quanto diffuso da Tesla, in un primo momento purtroppo il V13 non sarà utilizzabile da tutti gli utenti.

Non a caso, l’attesa per il nuovo aggiornamento è tanta visto che, come sempre, i servizi messi a disposizione degli utenti dal brand di Elon Musk non smettono mai di sorprendere. Scopriamo dunque maggiori dettagli sul Full Self Driving V13 nel corso di questo nuovo articolo.

Tesla: in arrivo il Full Self Driving V13

Come sappiamo Tesla è un marchio automobilistico che nel corso degli anni è riuscito a perfezionare sempre di più le proprie tecnologie al fine di portare su strada auto in grado di offrire il meglio dell’esperienza d’uso. Proprio in tale prospettiva, il nuovo prodotto di guida autonoma Full Self Driving di Tesla punta ad ottimizzare sotto ogni punto di vista l’esperienza alla guida del veicolo.

Secondo quanto diffuso da Tesla, la V13 sarà in un primo momento disponibile solamente per utenti interni come dipendenti. Pertanto, affinché la nuova tecnologia sia ufficialmente disponibile per tutti bisognerà attendere ancora un po’. Probabilmente, se tutti andrà per il verso giusto, il marchio statunitense potrebbe rilasciare la Full Self Driving per tutti i clienti già verso fine novembre.

Ma quali novità porterà, effettivamente, la V13? Per rispondere a questo quesito, non possiamo non sottolineare che si tratta di un aggiornamento che porterà a delle importanti ottimizzazioni. Quel che sappiamo è che inizialmente tutte le novità saranno disponibili solamente per quelle auto la cui dotazione prevede la presenza dell’Hardware 4. Non ci resta dunque che attendere per capire quando il V13 arriverà per tutti gli utenti e quali saranno, in un primo momento, le vetture interessate. A essere certa, senza dubbio, la migliore esperienza d’uso di cui presto alcuni potranno vantare.