Debutta a breve il nuovo SUV Galaxy Starship 7 del costruttore cinese Geely. Veicolo basato sul nuovo sistema ibrido Plug-in NordThor 2.0, in grado dunque di assicurare prestazioni eccellenti.

Non a caso, sono sempre di più le proposte ibride plug-in che i costruttori decidono di portare sul mercato. Un mercato che, come sappiamo, punta sempre di più a rispondere alle esigenze degli utenti e di una richiesta del tutto variegata. Il Geely Galaxy Starship 7 si contraddistingue grazie alla sua capacità di offrire prestazioni eccezionali, presentandosi come un mezzo in grado di sfidare tutti i rivali presenti sul mercato. Scopriamo, dunque, quali sono i dettagli che lo contraddistinguono e lo rendono un SUV del tutto interessante.

Geely Galaxy Starship 7: le caratteristiche

Il design imponente e del tutto moderno fanno sì che il Galaxy Starship 7 non passi inosservato in un mercato già molto ricco di proposte eccezionali. Non a caso, come accennato in apertura, implementa il nuovo sistema ibrido Plug-in NordThor 2.0 ma non solo. Trova, infatti, spazio un motore benzina aspirato di 1,5 litri in grado di erogare 111 CV. Nonostante la potenza non sia stata dichiarata dal costruttore, sappiamo che il SUV è in grado di effettuare uno scatto 0-100 km/h in 7,5 secondi.

Per quanto riguarda le opzioni utilizzate per la batteria, il veicolo dispone di due soluzioni da 28,94 kWh e 19,09 kWh e un’autonomia rispettivamente di 150 e 101 km. Grazie ad una carica completa e un pieno di benzina, però, l’autonomia complessiva che è in grado di offrire il Geely Galaxy Starship 7 è di ben 1.430 km (ciclo CLTC).

All’interno non mancano elementi indispensabili per avere il meglio del comfort e dell’esperienza d’uso. Non a caso, infatti, trovano spazio il pannello della strumentazione digitale, un display da 14,6 pollici del sistema infotainment e un Head-Up Display. Inoltre, il comfort è assicurato grazie alla presenza di sedili riscaldati e ventilati.

Secondo quanto diffuso, le prevendite inizieranno tra soli pochi giorni, mentre il lancio sul mercato dovrebbe avvenire entro fine 2024.