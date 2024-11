AMD ha sviluppato un processore compatto chiamato Ryzen 7 9800X3D e che verrà presentato ufficialmente il 7 novembre. Intanto sono già note le specifiche tecniche grazie ad un sito per la vendita di questi prodotti. Poiché il sito vende questo processore, le informazioni pubbliche potrebbero essere quelle reali. AMD non ha ancora dichiarato la sua versione, ma comunque probabilmente sarà come quella mostrata dal sito.

Per questo processore sono stati fatti dei miglioramenti per garantire una migliore esperienza di gioco con numeroso aggiustamento in termini di velocità di esercizio. Sono state modificate delle caratteristiche del processore per diminuire la sua temperatura di esercizio. Grazie a questa miglioria, i sistemi di raffreddamento saranno più efficienti anche perché abbasseranno la temperatura più velocemente.

AMD, ecco le specifiche tecniche del nuovo processore

Nelle specifiche tecniche si legge che la frequenza di lavoro è stata aumentata a 4,7 GHz come anche la frequenza massima che arriva a 5,2 GHz. Il TDP è rimasto di 120 Watt come anche la 3D V-cache di 64 MB, in aggiunta alla cache L3 di 32 MB. Grazie allo spostamento della cache da sopra a sotto il CCD, si potrà garantire una temperatura di esercizio più bassa. Le prestazioni saranno aumentate dell’ 8% anche se resta per certi punti di vista più lento del Core I9-14900K. Grazie alle caratteristiche appena descritte, sarà comunque utile più performante del precedente Ryzen 7 7800X3D che aveva come frequenza di base 4,2 GHz e come frequenza massima di 5 GHz.

AMD non ha rilasciato dichiarazioni ma probabilmente le caratteristiche saranno confermate con la presentazione ufficiale del 7 novembre. Questo avrà un nuovo impatto sugli utenti che ricercano sempre delle prestazioni migliori rispetto a quelle del modello precedente o rispetto a modelli di altri marchi. Ci saranno da fare comunque dei miglioramenti a questa architettura, ma per adesso saranno sufficienti per le mansioni a cui è destinato.