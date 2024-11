1Mobile lancia una nuova promozione per i nuovi clienti che desiderano navigare con la velocità del 5G. L’offerta Speed 5G 200 include 200GB al mese a soli 9,90€. Il primo mese è gratuito per chi passa da un altro operatore o acquista una nuova SIM. L’offerta, valida fino al 15 novembre 2024, prevede anche minuti illimitati per chiamate nazionali e 50 SMS. I clienti possono beneficiare di una connessione 5G, grazie all’infrastruttura di rete Vodafone. Insieme alla possibilità di continuare a navigare in 4G se non sono soddisfatti i requisiti per il 5G. È previsto un costo di attivazione di 5€ per i nuovi clienti in portabilità, con il rinnovo automatico ogni mese. I dati non utilizzati nel mese corrente però non saranno cumulabili. In caso di superamento dei GB inclusi, il traffico aggiuntivo costerà 0,50€ ogni 100MB. L’offerta è compatibile con gli Extra e può essere gestita facilmente tramite l’app 1Mobile o l’Area Personale sul sito. È anche possibile disattivarla in qualsiasi momento, con l’opportunità di utilizzare i dati residui fino alla scadenza.

1Mobile: dettagli della promo e termini di utilizzo

L’offerta Speed 5G 200 è pensata per garantire un’esperienza di navigazione veloce e senza interruzioni. Sia per i nuovi numeri che per quelli in portabilità. Essa è valida anche per chi desidera effettuare il trasferimento del numero gratuitamente, attraverso i negozi 1Mobile o acquistando una SIM online. È importante notare che, in caso di portabilità in uscita prima dei 180 giorni dall’attivazione, i bonus usufruiti saranno trattenuti dal credito residuo. In più, i servizi dati non sono compatibili con alcuni dispositivi. Come quelli dotati di sistema operativo Blackberry o alcuni modelli di telefoni Brondi e Wiko.

Per ogni ulteriore informazione, sarà possibile consultare la sezione “Termini e Condizioni” o contattare il servizio clienti. Insomma, questa soluzione è pensata per rendere accessibile una connessione ad alta velocità a un prezzo conveniente. Anche se richiede una gestione attenta dei consumi per evitare costi aggiuntivi. Con questa proposta, 1Mobile continua a investire sulla qualità della connessione e sulla soddisfazione dei suoi clienti, vecchi e nuovi.