L’operatore telefonico italiano Vodafone ha dalla sua parte tantissime offerte di rete mobile di tipo operator attack. Si tratta di offerte che spiazzano i competitors e che fanno maggiormente parte della gamma Vodafone Silver. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di continuare a proporre queste offerte, nonostante sarebbero dovute scadere a breve.

Vodafone Silver, l’operatore proroga le sue super offerte operator attack

In questi ultimi giorni è stata prorogata la disponibilità di alcune delle super offerte dell’operatore telefonico italiano Vodafone appartenenti alla gamma Vodafone Silver. Come già accennato in apertura, si tratta di alcune offerte di tipo operator attack estremamente convenienti. Ci stiamo riferendo nello specifico a due offerte mobile, che sarebbero dovute terminare lo scorso 31 ottobre 2024 ma che ora saranno disponibili all’attivazione per diverso tempo.

La prima di queste è l’offerta mobile denominata Vodafone Silver 5G Fire. Quest’ultima include ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati, utilizzabili per navigare anche con le nuove reti 5G. Oltre a questo, l’offerta include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per questa offerta è di soli 6,99 euro al mese.

La seconda offerta prorogata dall’operatore è Vodafone Silver 5G Space. Il bundle di Quest’ultima è pressoché identico a quello dell’offerta precedente. A differenza sua, però, questa offerta sarà attivabile da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da Very Mobile, Kena Mobile, TIM e WindTre. L’offerta Vodafone Silver 5G Fire, invece, sarà attivabile dai seguenti operatori:

Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, 1Mobile, Bladna Mobile, British Telecom, BT Enia Mobile, BT Italia Full MVNO, CMLink Italy, Conad Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Digitel Italia, Elimobile (Elite Mobile), Enegan Spa, Erg Mobile, Feder Mobile, Green ICN, Italia Power, Linkem, Lyca Mobile, Nexus Telecom, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Mundio Full MVNO, Optima Mobile, Ovunque, Plink, Plintron, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom Mobile, Tiscali, Vectone Full MVNO, Welcome Full MVNO, Wings Mobile, WithU.