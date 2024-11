PosteMobile propone una nuova promozione esclusiva online per i nuovi clienti. Si tratta della “Promo Creami EXTRA WOW 150″. Questa offerta prevede 150GB di traffico dati in 4G+ a una velocità di navigazione fino a 300Mbps, con un canone mensile di 6,99€. In più, sono inclusi chiamate e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. Il costo di attivazione online è di 10€. La tariffa comprende la SIM e la prima ricarica, comprensiva anche del primo mese di canone. Questa proposta rappresenta una scelta interessante per chi desidera una soluzione completa ad un prezzo super competitivo. Ma soprattutto con una copertura su rete 4G che raggiunge oltre il 99% della popolazione italiana grazie alla collaborazione con Vodafone.

PosteMobile: vantaggi e dettagli di Creami EXTRA WOW 150

L’offerta di PosteMobile consente anche di condividere la connessione internet con altri dispositivi. Grazie alla funzione hotspot inclusa e senza costi aggiuntivi. Per evitare interruzioni nel servizio però, è fondamentale rinnovare la promo ogni mese. Altrimenti si applicano pagamenti extra per chiamate e dati. Se l’offerta non viene rinnovata, il costo per le chiamate è di 18centesimi al minuto e 12cent per ogni SMS inviato. In più, in caso di attivazione della tariffa dati base, si pagheranno 2€ al giorno per 500MB di traffico. Per gestire la navigazione a consumo o bloccare il pagamento dati base, basterà collegarsi all’App PostePay o inviate un messaggio all’ assistenza clienti.

La promo “Creami EXTRA WOW 150“, come detto, offre non solo un buon quantitativo di dati ma anche un servizio di alta qualità grazie alla rete 4G+ di Vodafone. Con una velocità di connessione fino a 300Mbps, gli utenti possono godere di un’esperienza di navigazione rapida e fluida. A patto ovviamente che si trovino in un’area con copertura 4G+. È importante però considerare che la velocità di navigazione potrebbe variare a seconda della congestione della rete e del dispositivo utilizzato.

Questa proposta è quindi pensata per chi desidera una connessione internet stabile e abbondante, ma a un prezzo contenuto. Ad ogni modo, per maggiori dettagli e condizioni specifiche, vi consigliamo di consultare la sezione dedicata sul sito ufficiale di PosteMobile. Ma prima di concludere è importante aggiungere che, sempre all’ interno di questa stessa promo, sono previsti servizi inclusi senza costi aggiuntivi. Come “Ti cerco” e “Richiama ora”, che consentono di non perdere chiamate importanti.