Porsche è una casa automobilistica ormai ben nota grazie alle vetture che nel corso degli anni ha portato sul mercato. Non a caso, la casa automobilistica tedesca con sede presso il quartiere Zuffenhausen di Stoccarda, ci ha sempre abituati a vedere vetture dalle prestazioni ottimali e dal design inevitabilmente ricercato.

Anche Porsche, così come tanti altri costruttori, nel corso degli ultimi hanno ha deciso di ampliare la propria gamma con modelli elettrici. Rispondere alle esigenze degli utenti e, di conseguenza, alla richiesta di un mercato in costante innovazione è sicuramente uno degli aspetti che la Casa tedesca ha imparato a tenere sempre in considerazione. Ma quali sono i modelli del marchio tedesco Porsche attualmente disponibili sul mercato italiano? Scopriamoli insieme nel corso di questo nuovo articolo dedicato proprio alla Casa di Stoccarda.

Porsche: i modelli disponibili sul mercato italiano

Innovazione e tecnologia non mancano mai in un marchio come Porsche che nel corso degli anni ha presentato sempre modelli in grado di attirare l’attenzione di appassionati e non. Tra queste, non possiamo non citare la Porsche 911. Un modello in grado di conquistare un gran numero di clienti anche grazie al recente restyling che la porta sul mercato con una versione ibrida. La Porsche 911 è in grado dispone di potenza di 541 CV e 610 Nm di coppia e velocità massima fino a 312 km/h.

Tra i modelli disponibili, anche la nuova 911 Carrera T, tra cui la versione cabriolet. Sotto il cofano il motore boxer biturbo da 3,0 litri in grado di erogare 394 CV e 450 Nm di coppia.

Non è mancato da parte del costruttore tedesco, un restyling per la Porsche 911 GT3 che ospita un motore 6 cilindri boxer aspirato di 4 litri che eroga 510 CV e 450 Nm di coppia. Infine, tutti gli appassionati del brand che sono alla ricerca di un nuovo modello, possono optare per la Porsche 718 proposta anche nelle sole versioni Spyder RS e Cayaman GT4 RS, oppure la Panamera, Taycan, Macan o Cayenne.