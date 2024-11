Xiaomi ha appena rilasciato il primo aggiornamento per la serie Xiaomi15. Una linea di smartphone che ha fatto il suo debutto ufficiale a fine ottobre. Tale innovazione, denominata HyperOS 2.0.16.0, introduce diverse novità e miglioramenti che migliorano notevolmente le prestazioni e l’esperienza d’uso dei dispositivi. Questo update varia intorno ai 600MB a seconda del modello. Esso mira ad offrire agli utenti un’interfaccia più fluida e reattiva, con un occhio di riguardo alle animazioni delle notifiche e alle funzionalità di modifica nelle immagini e nei video.

Xiaomi 15: bug risolti e disponibilità in Cina

Tra le innovazioni principali apportate si segnala il supporto all’interruzione delle animazioni quando si aprono app direttamente dalle notifiche. Oltre che una nuova animazione per la modalità “mini finestra” e la possibilità di ottimizzare la qualità delle immagini nell’app Galleria. A queste si aggiungono effetti di ingrandimento e di rimozione automatica di elementi nelle foto, integrati con l’intelligenza artificiale. I quali rendono l’editing ancora più personalizzabile e professionale. Anche la funzione super teleobiettivo è stata migliorata, offrendo una qualità superiore nelle riprese a lunga distanza.

Oltre alle nuove funzionalità, l’aggiornamento risolve diversi bug che influenzavano l’esperienza d’uso complessiva. Come la visualizzazione errata di alcuni giochi e anomalie nell’interfaccia, inclusi problemi grafici nella schermata di blocco. Queste correzioni mirano così a rendere l’interfaccia più stabile e priva di difetti.

Attualmente, la serie Xiaomi 15 è disponibile solo sul mercato cinese, dove ha lanciato ufficialmente il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Il quale è destinato a diventare una delle CPU principali per i top di serie in arrivo nel prossimo anno. Gli appassionati europei, però, dovranno attendere ancora un po’ per mettere le mani su questi modelli. Poiché non sono state ancora fornite date ufficiali per un lancio internazionale. Restiamo quindi in attesa di novità dal produttore, che potrebbe annunciare presto la disponibilità della serie anche nei mercati esteri.