Domani sarà il giorno di PlayStation 5 Pro, la nuova console di Sony infatti arriverà ufficialmente sul mercato e sarà dunque disponibile agli acquisti veri e propri e potrà finire nelle mani degli utenti che hanno scelto di acquistarla.

A distanza di appena un giorno dunque dall’arrivo sugli scaffali su Internet sono trapelate in rete quelle che dovrebbero essere le specifiche complete e totali del nuovo prodotto dell’azienda giapponese, un utente X ha infatti messo le mani in anticipo sulla console e ha condiviso le informazioni riportate nel manuale della guida alla sicurezza incluso all’interno della confezione, ciò ha consentito di fare un confronto diretto con PlayStation 5 standard

Specifiche tecniche

CPU: AMD Ryzen Zen 2, 8 core/16 thread x86-64

GPU: AMD RDNA a 16,7 TFLOPS

RAM: 28GB: GDDR6 16 GB + DDR5 2 GB

Memoria d’archiviazione: SSD 2TB

Connettività: Due Porta USB Type-A (SuperSpeed USB – 10Gbps) Una Porta USB Type-C (Hi-Speed USB) Una Porta USB Type-C (SuperSpeed USB – 10 Gbps) Porta di espansione per SSD M.2 Porta per connettere lettore disco

Alimentazione fino a 390W

Dimensioni spaziali: 388 x 89 x 216 mm

Peso totale: 3,1 Kg

Temperatura di esercizio: tra 5 e 35 gradi.

Rispetto a PlayStation 5 Standard le differenze sono le seguenti:

16,7 TFLOPS contro i 10 TFLOPS di PS5 Base

Una memoria pari a 2TB SSD contro gli 825GB SSD

Presente una RAM aggiuntiva da 2GB DDR5

Supporto WiFi 7

Una porta USB C sostituisce una precedente porta USB A

La potenza di alimentazione sale da 350W a 390W.

Il salto in avanti, dunque è abbastanza evidente sebbene non così radicale, come ci si aspettava guardando anche il prezzo che arriva quasi al doppio di quello della versione base.

Ora non rimane che attendere tutti i test effettivi con i vari videogiochi per capire se questa differenza di specifiche tecniche si tradurrà in un’esperienza d’uso differente e decisamente più soddisfacente di quanto non sappia fare la sorellina minore della nuova console che arriverà domani sul mercato.